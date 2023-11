ऐप पर पढ़ें

Mohammed Shami: भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने क्रिकेट वर्ल्ड कप में तो शानदार प्रदर्शन किया ही है, मैदान के बाहर भी वह किसी हीरो से कम नहीं हैं। शनिवार को उत्तराखंड के नैनीताल से कुछ दूर पहले उनकी कार के सामने एक दूसरी कार का एक्सीडेंट हुआ। शमी वह नैनीताल जा रहे थे। हादसा देख उन्होंने अपनी कार रुकवाई और कार में सवार लोगों को बचाया। इस पूरी घटना का वीडियो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। इसके बाद उनके गृह जिले के तमाम सोशल मीडिया अकांउट पर वीडियो शेयर किया गया है।

क्रिकेट विश्वकप में सबसे ज्यादा 24 विकेट लिए थे। वह विश्वकप के बाद अपनी छुट्टियां बिताने के लिए निकले हैं। शनिवार को वह नैनीताल जा रहे थे। उनके सोशल मीडिया इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की गई जानकारी के मुताबिक नैनीताल जाते समय कुछ दूर पहले उनके सामने एक कार का एक्सीडेंट हो गया। कार खाई में चली गई। कार में कुछ लोग सवार थे।

इसके बाद क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने अपनी कार रुकवाई और अपने साथियों के साथ कार में सवार लोगों को बाहर निकाला। उन्होंने खुद कार सवार व्यक्ति को फर्स्टएड दी। वीडियो में वह उसके हाथ में पट्टी बांधते हुए दिखाई दे रहे हैं।

वहीं उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट में शेयर किए गए कैप्शन में लिखा i am so happy to seve someone किसी की सेवा करके मैं बहुत खुस हूं। 31 सेकेंड के वीडियो में इसके बाद तमाम लोगों ने लाइक और कमेंट करने शुरू कर दिए।