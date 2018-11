राहुल गांधी ने अजहरुद्दीन को दी बड़ी जिम्मेदारी, बनाया तेलंगाना कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष

क्रिकेटर से नेता बने मोहम्मद अजहरुद्दीन को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। कांग्रेस ने उन्हें तेलंगाना कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। पार्टी की ओर से जारी एक सूची में शुक्रवार को यह बताया गया है।

INC COMMUNIQUE



