पीएम मोदी ने देशवासियों को ऐसे दी मकर संक्रांति की बधाई

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को मकर संक्रांति, माघ बिहू और पोंगल की देशवासियों को बधाई दी। मोदी ने ट्विटर पर अपने संदेश में लिखा कि, "आप सभी को मकर संक्रांति, माघ बिहू और पोंगल की हार्दिक शुभकामनाएं।" उन्होंने गुजरात के लोगों को उत्तरायण की शुभकामनाएं भी दी।

प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर अपने संदेश हिन्दी और अंग्रेजी के अतिरिक्त असमी, गुजराती तथा तमिल भाषा में भी दिए। उन्होंने कहा कि "प्रकृति और कृषि से जुड़ा यह पर्व सभी के सुख-समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए फलदायी हो।"

Pongal greetings to everyone! pic.twitter.com/701iLPUhaZ