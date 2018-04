मोतिहारी LIVE: पिछले कुछ समय से सुशील मोदी-नीतीश ने अच्छा काम किया-पीएम- VIDEO

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार के मोतिहारी में सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह को संबोधित करते हुए कहा कि सौ साल पुराना इतिहास आज एक बार फिर से दोहरा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वच्छाग्रह करोड़ों लोगों के जीवन को एक नई दिशा दे रहे हैं।

जयप्रकाश नारायण ने इसी धरती से खड़ा होकर देश के लोकतंत्र को बचाया था। स्वच्छता पीएम बिहार की पीएम मोदी ने की तारीफ। उन्होंने कहा कि बिहार में एक हफ्ते में आठ लाख शौचालय बने। बिहार में स्वच्छता का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। देश में बिहार इकलौता ऐसा राज्य था जहां पर पचास फीसदी से भी कम स्वच्छता था। पीएम ने कहा कि जब देश गुलाम था तो बिहार ने गांधी जी को महात्मा और बापू बनाया।

Pichle 100 varsh mein Bharat ki teen badi kasautiyon ke samay Bihar ne desh ko raasta dikhaya, jab desh ghulami ki zanjeeron mein jakda hua tha, to Bihar ne Gandhi ji ko Mahatma bana diya, bapu bana diya: PM Modi in Motihari(Champaran) at #SatyagrahaSeSwachhagraha event.