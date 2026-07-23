देश के युवाओं के भविष्य के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा: केशव

- विपक्ष छात्रों के सहारे राजनितिक हित साध रहा - प्रधानमंत्री ने दी फास्ट ट्रेक

लखनऊ, विशेष संवाददाता

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदैव युवाओं को भारत की सबसे बड़ी शक्ति बताया है। उनका स्पष्ट मानना है कि भारत युवाओं का देश है, उनकी ऊर्जा ही राष्ट्र की ताकत है। भारत का युवा आत्मविश्वास से परिपूर्ण है और विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

नीट परीक्षा में सरकार की कार्रवाई उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नीट परीक्षा में अनियमितताओं की शिकायतें सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ तत्काल कार्रवाई की है। मामले की जांच के आदेश दिए जा चुके हैं तथा इस प्रकरण में कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की गई है, ताकि अपराधियों को शीघ्र कड़ी सजा मिल सके। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि देश के युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। छात्र शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है और सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

विपक्ष पर निशाना उन्होंने राज्यसभा में सदन के नेता व केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के संदर्भ में कहा कि वे केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों में एक हैं। सरकार जब किसी मंत्री को सदन में अपनी बात रखने के लिए अधिकृत करती है, तो वह सरकार का अधिकृत पक्ष होता है। किसी विषय पर यदि व्यक्तिगत या सामूहिक निर्णय की जरूरत होती है, तो वह मंत्रिपरिषद व संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श के बाद ही लिया जाता है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए उन्हें भली-भांति ज्ञात होना चाहिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मुख्यमंत्री या सरकार का कोई भी निर्णय मंत्रिपरिषद की सामूहिक सलाह व संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार लिया जाता है, न कि किसी एक व्यक्ति द्वारा।

राजनीतिक लाभ का माध्यम उप मुख्यमंत्री ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी तथा आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह दल छात्रों के हित में नहीं है। विपक्ष छात्रों और युवाओं की वास्तविक समस्याओं के समाधान के बजाय उन्हें राजनीतिक लाभ का माध्यम बनाने का प्रयास कर रहा है। कभी किसानों को ढाल बनाया जाता है, तो कभी युवाओं और छात्रों को आगे कर देश का माहौल खराब करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार की राजनीति न तो लोकतंत्र के लिए हितकारी है और न ही युवाओं के भविष्य के लिए। संसद लोकतांत्रिक विमर्श और जनहित के मुद्दों पर चर्चा का सर्वोच्च मंच है। यदि किसी विषय पर मतभेद या सुझाव हैं, तो उन्हें संसद के भीतर संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक तरीके से रखा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास के बाहर जिस प्रकार विरोध प्रदर्शन किया गया, वह लोकतांत्रिक मर्यादाओं और संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं कहा जा सकता। पूर्व में राहुल गांधी जिस प्रकार से विदेश में देश की छवि को ख़राब करते रहे हैं, इस घटना को दिखा कर वह युवाओं सहित देश की साख पर बट्टा लगा रहे है।