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हर घर तिरंगा और यात्रा का चलेगा वृहद अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा एवं तिरंगा यात्रा अभियान शुरू किया जा रहा है। भाजपा की बैठक में कार्यकर्ताओं को 11 से 15 अगस्त तक इस जन-आंदोलन में सक्रिय भाग लेने का आग्रह किया गया है। तिरंगा यात्रा और स्वच्छता अभियान के अंतर्गत सभी नागरिकों को जोड़ा जाएगा।

हर घर तिरंगा और यात्रा का चलेगा वृहद अभियान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर राष्ट्रभक्ति की अलख जगाने के लिए हर घर तिरंगा एवं तिरंगा यात्रा अभियान की शुरूआत हो रही है। इसकी तैयारियों को लेकर बुधवार को भाजपा बैठक का आयोजन हुआ। जिला प्रभारी हर्षवर्धन आर्य ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हमारी राष्ट्रीय एकता, अस्मिता और गौरव का प्रतीक है। कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि 11 से 15 अगस्त तक आयोजित होने वाले इस जन-आंदोलन में बढ़-चढ़कर भाग लें और हर नागरिक को इससे जोड़ें। ​भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद गुप्ता ने कहा कि जिले के प्रत्येक मंडल, वार्ड और गांव तक तिरंगा यात्रा का भव्य आयोजन किया जाएगा।

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इस यात्रा में युवा मोर्चा, महिला मोर्चा सहित पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की अग्रणी भूमिका रहेगी। अभियान के तहत ​10 से 12 अगस्त तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। ​12 से 14 अगस्त के बीच स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराया जाएगा। पूर्व जिलाध्यक्ष संदीप जैन, डीसीवी अध्यक्ष प्रत्येन्द्र पाल सिंह, महेश पाल सिंह चेयरमैन आवागढ़, सचिन उपाध्याय, पम्मी ठाकुर, अविनाश शर्मा रामू, जिला महामंत्री सुशील गुप्ता, पीयूष शाक्य, जितेंद्र दिवाकर, राहुल गुप्ता, अखिलेश सिंह राठौर, नीलम चौहान, बबिता दिवाकर, विनीत भारद्वाज, समेत सभी पदाधिकारी मौजूद रहे।

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