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डीएवी के स्वंसेवकों ने ली शपथ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशामुक्त युवा संकल्प अभियान के तहत रविवार को डीएवी पीजी कॉलेज में संबोधन दिया। एनएसएस के स्वयंसेवकों ने इसमें भाग लिया और नशा मुक्ति शपथ ग्रहण की। इस कार्यक्रम का संचालन डॉ. राजेश कुमार झा ने किया।

डीएवी के स्वंसेवकों ने ली शपथ

वाराणसी। नशे के विरुद्ध जेनजी और विकसित भारत के लिए नशामुक्त युवा संकल्प अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रविवार को हुआ संबोधन डीएवी पीजी कॉलेज भी सुना गया। महाविद्यालय की सभी एनएसएस यूनिट के कार्यक्रम अधिकारियों एवं स्वयंसेवकों ने इसमें भागीदारी की। संबोधन के बाद राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने ‘नशा मुक्ति शपथ’ ग्रहण किया। संचालन डॉ.राजेश कुमार झा एवं धन्यवाद डॉ.दीपक शर्मा ने दिया। डॉ.ओम प्रकाश, डॉ.सूर्य प्रकाश, डॉ. प्रियंका वहल, डॉ.ऋचा गुप्ता उपस्थित रही।

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