पदकवीर ने सुनाया किस्सा ...जब तीन ‘नरेंद्र’ से परेशान हो गया पाक मुक्केबाज

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों के पदकवीर खिलाड़ियों से मुलाकात की। स्वर्ण पदक विजेता नरेंद्र बेरवाल ने मजेदार किस्सा सुनाया, जबकि लवलीना ने अपने अनुभव साझा किए। मीराबाई चानू ने भावुक होकर पदक की यादें साझा की। जादुमणि सिंह ने कारगिल के वीरों को समर्पित करने की बात की।

टैग : मोदी से मुलाकात नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों के पदकवीर खिलाड़ियों से रविवार को मुलाकात की। इस दौरान इन खिलाड़ियों ने अपने अनुभव और किस्से साझा किए। इसमें स्वर्ण पदक विजेता मुक्केजाब नरेंद्र बेरवाल ने मजेदार कहानी सुनाई।

खिलाड़ियों के अनुभव उन्होंने कहा, वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स 2015 के दौरान मैंने एक पाकिस्तानी मुक्केबाज को हराया। इसके बाद जब उपचार के लिए हम दोनों मेडिकल रूम में थे तो उसने मुझसे कहा, भाईजान, आपका नाम नरेंद्र है, आपके कोच का नाम नरेंद्र है, आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है। मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है। इस पर मोदी हंस पड़े।

लवलीना का अनुभव प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोमवार को इस मुलाकात का लगभग 10 मिनट का वीडियो जारी किया। मोदी ने रजत पदक विजेता लवलीना से पूछा, क्या हुआ वह रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा कर रही थीं? असम की मुक्केबाज ने हंसते हुए जवाब दिया, हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। हम जश्न मना रहे थे। मैंने वहां देश का गलत मानचित्र देखा तो अच्छा नहीं लगा। मैंने विनम्रतापूर्वक उन्हें बताया तो उन्होंने बदलाव भी कर दिया। इस पर मोदी ने उनकी सराहना करते हुए कहा कि यह समझदारी भरा काम था। खेलों के समापन और जश्न के माहौल में उस नक्शे के महत्व को पहचान पाना। मैं आपको सच बता सकता हूं, वह वीडियो साधारण नहीं था। लोग उसे लंबे समय तक याद रखेंगे।

मीराबाई और जादुमणि ---------------------------------------------------------------------------

मीराबाई को लड्डू खिलाया

भारोत्तोलक मीराबाई चानू से प्रधानमंत्री मोदी ने पोडियम पर उनके भावुक होने के बारे में पूछा। बातचीत के दौरान उन्होंने मीराबाई को लड्डू भी खिलाया। मीराबाई ने जवाब दिया, मैं इसलिए रो रही थी क्योंकि पेरिस ओलंपिक में मैं एक किलोग्राम से पदक से चूक गई थी। कई सारी बातें थीं। ये चार साल मेरे लिए बहुत कठिन रहे। इसलिए जब मैं पोडियम पर खड़ी हुई और हमारा ध्वज फहराया गया और राष्ट्रगान बजा, तो मैं आंसू नहीं रोक पाई।

महान खिलाड़ियों की श्रद्धांजलि कारगिल के वीरों को श्रद्धांजलि

मुक्केबाज जादुमणि सिंह ने 26 जुलाई को पाक मुक्केबाज हमान सुमामा को हराया था। इस दिन कारगिल विजय दिवस भी मनाया जाता है। जादुमणि ने कहा, वे भारतीय सेना से जुड़े हैं। इसलिए उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि पाकिस्तान को हराना है। जीत के बाद उन्होंने अपना मेडल कारगिल के वीरों को समर्पित किया। पीएम मोदी ने भी उनके इस जज्बे की तारीफ की।