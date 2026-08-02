केएनयू के ई-लाइब्रेरी सभागार में देखा गया लाइव प्रसारण
केएनयू के ई-लाइब्रेरी सभागार में देखा गया लाइव प्रसारण केएनयू के ई-लाइब्रेरी सभागार में देखा गया लाइव प्रसारण केएनयू के ई-लाइब्रेरी सभागार में देखा गय
भदोही, संवाददाता। काशी नरेश विश्वविद्यालय के ई- लाइब्रेरी सभागार में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत- संकल्प अभियान का लाइव प्रसारण देखा गया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से युवाओं को नशे की गिरफ्त में आते और पूरे परिवार को परेशान होते दिखाया गया। तत्पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन हुआ। इस दौरान पीएम ने युवाओं का आह्वान किया कि वह जिस कैंपस में हैं वहां प्रत्येक रविवार अभियान चलाकर उस कैंपस को नशा मुक्त बनाएं। इस अभियान में सरकारी, गैर सरकारी एवं आध्यात्मिक संस्थाएं मिलकर कार्य रही हैं। जिससे नशा एवं ड्रग्स माफियाओं के पैर उखड़ जाएंगे और एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा।
भारत के विकसित बनने की दिशा में एक कदम और बढ़ेगा। इसका फायदा हमारी युवा पीढ़ी लेगी। इस अभियान से जुड़े सभी लोगों का धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया। इस मौके पर विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉ. श्रीश कुमार उपाध्याय, डॉ. राममूर्ति, प्राध्यापक डॉ. विपुल, डॉ. अभिमन्यु यादव, डॉ. जय सिंह यादव, डॉ. राहुल डॉ. रमाकांत यादव समेत अन्य लोग उपस्थित थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें