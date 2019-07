बनारस में मोदी: काशी पहुंचे प्रधानमंत्री, लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा का अनावरण किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीतने बाद दूसरी बार आज वाराणसी पहुंचे हैं। उन्होंने यहां बाबतपुर एयरपोर्ट पर लगाई गई पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मूर्ति का अनावरण किया। प्रतिमा अनावरण के बाद पीएम मोदी हरहुआ पहुंचे। यहां प्राथमिक स्कूल के समीप खाली जगह में पीपल का पौधा लगाकर आनंद कानन नवग्रह वाटिका की स्थापना करेंगे।

पर्यावरणविदों और स्कूली बच्चों के साथ 21 पौधे लगाएंगे। प्रधानमंत्री पांच बाल वृक्ष मित्र भी बनाएंगे।

PM Narendra Modi greeted by son of former Prime Minister of India Lal Bahadur Shastri and Senior Congress leader Anil Shastri at Varanasi airport. PM later inaugurated a statue of Lal Bahadur Shastri. LB Shastri's younger son and BJP leader Sunil Shastri also present pic.twitter.com/3iS9TTbkiI — ANI UP (@ANINewsUP) July 6, 2019

इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बतपुर एयरपोर्ट पहुंचकर उनकी अगवानी की। उनके साथ भाजपा अध्यक्ष नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडेय व अन्य भी मौजूद रहे।

PM Narendra Modi arrives in Varanasi to launch BJP's membership drive. He was welcomed upon arrival by BJP Working President JP Nadda, UP CM Yogi Adityanath and party's UP Chief MN Pandey pic.twitter.com/i4pVbFk8O6 — ANI UP (@ANINewsUP) July 6, 2019

प्रधानमंत्री आज यहां भाजपा का देशव्यापी सदस्यता अभियान की औपचारिक रूप से शुरुआत करेंगे।

Prime Minister Narendra Modi to launch BJP's membership drive from Varanasi today. He will also launch a tree plantation drive in the city. (file pic) pic.twitter.com/tckPegAtOA — ANI UP (@ANINewsUP) July 6, 2019



मोदी ने ट्वीट किया, “यह अभियान समाज के सभी वर्ग के लोगों को भाजपा परिवार से जोड़ेगा। यह हमारी पार्टी को मजबूत करेगा।” उन्होंने कहा, “हमारी प्रेरणा, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर भाजपा का सदस्यता अभियान शुरू होगा। मैं इस अभियान में काशी में शामिल रहूंगा।”

पार्टी के एक पदाधिकारी ने बताया कि वह यहां स्थित हवाई अड्डे पर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा का अनावरण करने के अलावा पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री यहां पौधारोपण अभियान ''आनंद कानन" भी शुरू करेंगे।