अन्नदाताओं को सौगात देने की तैयारी में मोदी सरकार, बजट में बढ़ सकती है PM किसान सम्मान की राशि

पार्टी से जुड़े संगठन और केंद्र सरकार को समर्थन दे रहे राजनीतिक दल भी चाहते हैं कि सरकार किसानों के हितों में बड़े फैसले ले, जिससे नके बीच स्पष्ट संदेश जाए कि सरकार खेती-किसानी को लेकर गंभीर है।

Himanshu Jha Sun, 14 Jul 2024 05:43 AM हिन्दुस्तान,नई दिल्ली।