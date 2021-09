देश गेहूं और सरसों समेत 6 रबी फसलों की MSP में मोदी सरकार ने किया बड़ा इजाफा, तोहफे से दूर होगी किसानों की नाराजगी? Published By: Sudhir Jha Wed, 08 Sep 2021 03:52 PM पीटीआई,नई दिल्ली

Your browser does not support the audio element.