प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में खरीफ फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाने का फैसला हुआ है। सरकार ने विभिन्न खरीफ फसलों एमएसपी में 50 से 62 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में और भी कई फैसले लिए गए, जिसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी है।

कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, सीजन 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के लिए एमएसपी को मंजूरी दी गई है। पिछले वर्ष की तुलना में एमएसपी में उच्चतम पूर्ण वृद्धि की सिफारिश तिल के लिए 452 रुपये प्रति क्विंटल की गई है। इसके अलावा बाद अरहर और उड़द के लिए 300 रुपये प्रति क्विंटल की सिफारिश की गई है।

Cabinet has approved MSP for kharif crops for marketing season 2021-22. Highest absolute increase in MSP over the previous year has been recommended for sesamum (Rs 452 per quintal) followed by tur & urad (Rs 300 per quintal each): Govt of India