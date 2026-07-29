दुनिया के 70 फीसदी बाघ भारत में होने पर गर्व : मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक बाघ दिवस पर बधाई दी। उन्होंने बताया कि दुनिया के 70 फीसदी बाघ भारत में हैं, जो देश की वन्यजीव संरक्षण की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मोदी ने विज्ञान-आधारित संरक्षण, समुदाय की भागीदारी और टिकाऊ विकास के महत्व पर जोर दिया। यह बाघ संरक्षण में एक महत्वपूर्ण पहल है।
नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वैश्विक बाघ दिवस पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि देश के लिए यह गर्व की बात है कि दुनिया के 70 फीसदी बाघ भारत में हैं। यह भारत के प्रकृति और वन्यजीव संरक्षण के संकल्प को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि केंद्र सरकार विज्ञान-आधारित संरक्षण, समुदाय की भागीदारी और टिकाऊ विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इससे बाघों के संरक्षण को मजबूती मिलती है। मोदी ने कहा कि भारत में बाघ संरक्षण के प्रयास प्रकृति के साथ मिल-जुलकर रहने की सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित हैं। उन्होंने कहा, ‘हम विज्ञान-आधारित संरक्षण, समुदाय की भागीदारी और टिकाऊ विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराते हैं, जिससे बाघों के संरक्षण को मजबूती मिलती है।’
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