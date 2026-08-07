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राजग एक परिवार है मैं आपके साथ हूं: मोदी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजग सांसदों को नाश्ते पर भरोसा दिलाया कि वे एक परिवार हैं और सांसदों को कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्होंने संसद की बहस में सक्रिय भागीदारी की अपील की। पीएम ने हर सांसद का सम्मान करने का वादा किया और क्षेत्र के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया।

राजग एक परिवार है मैं आपके साथ हूं: मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजग सांसदों को अभिभावक के रूप में भरोसा दिलाया कि राजग एक परिवार है और वह उनके साथ हैं। शुक्रवार सुबह नाश्ते पर हुई मुलाकात में प्रधानमंत्री ने ये बात कही। उन्होंने सांसदों से कहा कि किसी को किसी तरह की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सुबह के नाश्ते पर हुई बैठक में हाल ही में राजग के साथ आए नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई), शिवसेना, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले), राष्ट्रीय लोक मोर्चा, अन्नाद्रमुक तथा यूपीपीएल के 40 से अधिक सांसद मौजूद रहे। चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने दूसरे दलों से आए सांसदों को पूरा भरोसा देते हुए कहा कि वह सभी घटक दलों और सभी सांसदो के साथ हैं। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति का सम्मान किया जाएगा और सभी को मौका दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों से अपील की कि वे संसद की बहस में हिस्सा जरूर लें। संसद के इतिहास को पढ़ें, जाने और उसे समझें। संसद में इतिहास को लेकर बहुत सारा मैटेरियल है। बहस की तैयारी के लिए उसका इस्तेमाल करिए। अपने राज्यों के विकास के लिए काम करिए। राज्य आगे बढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। अपने संसदीय क्षेत्र के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए सत्ता का प्रभावी ढंग से उपयोग करें। प्रधानमंत्री ने संसद की कार्यवाही में लगातार जारी व्यवधान को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सदन में हंगामे की वजह से देश हाल ही में चुने गए प्रतिभाशाली सांसदों की बात नहीं सुन पाया.

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पार्थ पवार से अकेले मुलाकात

सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक के दौरान एनसीपी (अजित) के नेता पार्थ पवार से अकेले में मुलाकात की। उन्होंने पूछा पार्थ माताजी (सुनेत्रा पवार) कैसी हैं, उनका ख्याल रखना। मोदी ने पार्थ से मराठी में बातचीत की। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक सांसद से व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर उनका हालचाल जाना।

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ओमराजे से योगाभ्यास की जानकारी

धाराशिव के सांसद ओमराजे निंबाळकर के योगाभ्यास के बारे में भी प्रधानमंत्री ने जानकारी ली। मोदी ने कहा कि अपने शरीर और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सेहत अच्छी रही तभी देश की सेवा कर सकेंगे। गरीब मजदूर किसान सबसे मिलें, सबकी समस्या जानें और हमेशा अपडेटेड रहे।

राजग में एक सांसद वाला दल अहम

प्रधानमंत्री ने कहा, राजग में सांसदों की संख्या बल के आधार पर किसी दल को महत्व नहीं दिया जाता है। यहां एक सासंद या एक सांसद वाला दल भी महत्वपूर्ण है और उसको उतना ही महत्व और सम्मान देते है जितना कि कई सांसदों वालों दल को। हमको एनडीए को मजबूत करना है और एनडीए बनकर देश का विकास करना है।

यूसुफ पठान और अबू ताहिर खान भी आए

बैठक में एनसीपीआई के मुस्लिम सांसद खलीलुर रहमान, यूसुफ पठान और अबू ताहिर खान भी शामिल हुए। यह तीनों सांसद इससे पहले दो बार राजग संसदीय दल की मंगल मिलन बैठक में शामिल नहीं हुए थे। तीनों ने गुरुवार को को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अलग से मुलाकात की थी। बैठक में शामिल रहे प्रमुख नेताओं में आरपीआई (अठावले) प्रमुख और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य उपेंद्र कुशवाहा, अन्नाद्रमुक नेता तथा राज्यसभा सदस्य एम थम्बी दुरई और यूपीपीएल प्रमुख व राज्यसभा सदस्य प्रमोद बोरो शामिल थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन भी नाश्ते के दौरान बैठक में शामिल हुए। नाश्ता पूरी तरह शाकाहारी था और इसमें खीर जैसी मिठाइयां भी थीं.

जून में कई सांसद साथ आए

गौरतलब है कि जून में लोकसभा के 20 सदस्यों ने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर अब तक कम जानी-पहचानी रही एनसीपीआई का दामन थाम लिया था। वहीं शिवसेना (यूबीटी) के छह सांसद पार्टी छोड़कर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए थे, जिससे निचले सदन में शिवसेना के सदस्यों की संख्या 13 हो गई।

प्रश्न और उत्तर

प्रधानमंत्री ने सांसदों को क्या भरोसा दिलाया?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजग सांसदों को भरोसा दिलाया कि राजग एक परिवार है और वह उनके साथ हैं।
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