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अब हाईटेक होंगी जिले की मंडियां, सीसीटीवी से की जाएगी निगरानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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जनपद की कृषि उत्पादन मंडियों को आधुनिक, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ी योजना तैयार की गई है। बहजोई और बबराला मंडी में सीसीटीवी कैमेरों की मदद से 24 घंटे की निगरानी और बेहतर सुविधाओं के लिए सुधारात्मक कार्य किए जाएंगे। राजस्व चोरी रोकने के लिए वाहनों की रैंडम जांच अनिवार्य की गई है।

अब हाईटेक होंगी जिले की मंडियां, सीसीटीवी से की जाएगी निगरानी

जनपद की कृषि उत्पादन मंडियों को आधुनिक, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। बहजोई और बबराला मंडी समितियों समेत जिले की सभी मंडियों के अवस्थापना विकास, डिजिटल निगरानी और राजस्व व्यवस्था को मजबूत करने के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार की गई है। अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) सौरभ कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में तैयार इस रोडमैप को बजट स्वीकृति के लिए राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के निदेशक को भेजा जाएगा। योजना के तहत बहजोई मंडी के दोनों मुख्य प्रवेश द्वारों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की लाइव फीड सीधे डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट (डीपीएमयू) से जोड़ी जाएगी। इससे मंडी में प्रवेश और निकास करने वाले प्रत्येक मालवाहक वाहन की 24 घंटे निगरानी संभव होगी। मंडी परिसर की सड़कों, साफ-सफाई और अन्य व्यवस्थाओं का नियमित फोटो और वीडियो के माध्यम से सत्यापन भी कराया जाएगा। बबराला मंडी में किसानों और व्यापारियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए सुपर मार्केट की दुकानों, संचालित एवं इलेक्ट्रॉनिक कांटों, कैंटीन, जल निकासी व्यवस्था, मंडी शुल्क वसूली और आय के स्रोतों की समीक्षा कर सुधारात्मक कार्य किए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कांटों का नियमित परीक्षण और प्रमाणन सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि किसानों को उपज की तौल में किसी प्रकार की हानि न हो। राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) योजना और मंडी परिषद की अवस्थापना विकास योजना के तहत इन कार्यों को गति दी जाएगी.

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राजस्व चोरी पर लगेगा अंकुश

संभल। राजस्व चोरी रोकने और संदिग्ध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए मंडियों में प्रवेश करने वाले वाहनों की रैंडम जांच अनिवार्य की गई है। साथ ही सड़क निर्माण, जल निकासी और अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़े प्रस्तावों का एकीकृत मास्टर प्लान तैयार कर निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद को भेजा जाएगा। विकास कार्यों की जमीनी निगरानी के लिए बहजोई मंडी की जिम्मेदारी डिप्टी कलेक्टर रामानुज को सौंपी गई है, जबकि डिप्टी कलेक्टर नीरज द्विवेदी एवं सभी मंडी सचिव नियमित मॉनिटरिंग करेंगे। सभी कार्यों और रैंडम चेकिंग की प्रगति रिपोर्ट आगामी समीक्षा बैठक में प्रस्तुत की जाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस योजना के तहत बहजोई मंडी में क्या सुविधाएं दी जाएंगी?
बहराला मंडी में किसानों और व्यापारियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए सुपर मार्केट की दुकानों, संचालित एवं इलेक्ट्रॉनिक कांटों, कैंटीन, जल निकासी व्यवस्था, मंडी शुल्क वसूली और आय के स्रोतों की समीक्षा कर सुधारात्मक कार्य किए जाएंगे।
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