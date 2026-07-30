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लखीसराय : किऊल जंक्शन के सभी प्लेटफॉर्म पर लगेगा क्विक वाटरिंग सिस्टम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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- आरसीसी बाउंड्री वॉल निर्माण के लिए भी निकला टेंडर अजय कुमार की रिपोर्ट:

लखीसराय : किऊल जंक्शन के सभी प्लेटफॉर्म पर लगेगा क्विक वाटरिंग सिस्टम

लखीसराय, एक प्रतिनिधि। पूर्व मध्य रेलवे ने किऊल जंक्शन के आधुनिकीकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। स्टेशन के शेष प्लेटफॉर्मों पर क्विक वाटरिंग सिस्टम लगाने के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन परिसर की सुरक्षा मजबूत करने के लिए उत्तर और दक्षिण दिशा में रेलवे सीमा पर आरसीसी बाउंड्री वॉल निर्माण का भी टेंडर निकाला गया है। रेलवे सूत्रों के अनुसार किऊल जंक्शन पर क्विक वाटरिंग सिस्टम का कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। प्लेटफॉर्म संख्या-1 पर इसका कार्य पूरा हो चुका है, जबकि प्लेटफॉर्म संख्या-4/5 पर कार्य तेजी से चल रहा है।

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अब शेष प्लेटफॉर्मों पर भी यह सुविधा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। क्विक वाटरिंग सिस्टम के चालू होने के बाद स्टेशन पर अधिक समय तक रुकने वाली ट्रेनों में मात्र 10 मिनट के भीतर पानी भरने की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इससे ट्रेनों के रखरखाव में आसानी होगी, परिचालन अधिक सुचारु होगा और भविष्य में किऊल जंक्शन से नई ट्रेनों के संचालन की संभावनाओं को भी बल मिलेगा। रेलवे अधिकारियों का मानना है कि यह सुविधा यात्रियों को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के साथ-साथ स्टेशन की परिचालन क्षमता भी बढ़ाएगी। दूसरी ओर, रेलवे ने स्टेशन परिसर को अतिक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए भी पहल की है। किऊल स्टेशन के उत्तर एवं दक्षिण दिशा में रेलवे की सीमा से लगी जमीन पर आरसीसी बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए भी टेंडर जारी कर दिया गया है। गौरतलब है कि अंग्रेजों के समय निर्मित स्टेशन की कई सुरक्षा दीवारें अब जर्जर हो चुकी हैं, जबकि कई स्थानों पर सुरक्षा दीवार है ही नहीं। इसके कारण रेलवे की सीमा स्पष्ट नहीं हो पाती और अतिक्रमण की समस्या बनी रहती है। नई बाउंड्री वॉल बनने के बाद रेलवे की भूमि सुरक्षित होगी, अतिक्रमण पर रोक लगेगी और स्टेशन परिसर की सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी। रेलवे की इन दोनों परियोजनाओं के पूरा होने के बाद किऊल जंक्शन पर यात्री सुविधाओं, परिचालन क्षमता और सुरक्षा व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है।

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