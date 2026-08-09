आस्था संग 'स्टेटस सिंबल' भी बन गई कांवड़

सावन की कांवड़ यात्रा अब केवल गंगाजल लाकर भगवान शिव का अभिषेक करने तक सीमित नहीं रह गई है। इस बार करोड़ों रुपये की मैकलारेन स्पोर्ट्स कार की तर्ज पर तैयार डमी कार और 50 लाख रुपये तक की हाईटेक डीजे कांवड़ लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। श्रद्धालु इन अनोखी कांवड़ों के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो साझा कर रहे हैं।

सावन की कांवड़ यात्रा अब केवल गंगाजल लाकर भगवान शिव का अभिषेक करने तक सीमित नहीं रह गई है। बदलते दौर में यह आस्था के साथ-साथ आधुनिक तकनीक, रचनात्मकता और सामाजिक पहचान का भी माध्यम बनती जा रही है। इस बार कांवड़ यात्रा में करोड़ों रुपये की मैकलारेन स्पोर्ट्स कार की तर्ज पर तैयार डमी कार कांवड़ से लेकर करीब 50 लाख रुपये तक की लागत वाली हाईटेक डीजे कांवड़ तक लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। कोई नोटों से सजी कांवड़ ला रहा है तो गोल्डन कांवड़ भी लोगों को लुभा रही। कांवड़ यात्रा का यह बदला हुआ स्वरूप बताता है कि आज की पीढ़ी अपनी आस्था को आधुनिक अंदाज में अभिव्यक्त कर रही है। करोड़ों की कार की थीम पर बनी कांवड़ हो या लाखों की डीजे झांकी, इन सबके केंद्र में भगवान भोलेनाथ के प्रति अटूट श्रद्धा ही दिखाई देती है। दिल्ली-देहरादून कांवड़ मार्ग पर गुजर रही इन भव्य कांवड़ों को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु इन अनोखी कांवड़ों के साथ सेल्फी और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। कई स्थानों पर स्थानीय लोग पुष्पवर्षा और जलपान कराकर शिवभक्तों का स्वागत भी कर रहे हैं。

5.5 करोड़ की 'मैकलारेन' पर सवार भोले बाबा! इस बार सबसे अधिक चर्चा 5.5 करोड़ रुपये कीमत वाली मैकलारेन स्पोर्ट्स कार की तर्ज पर बनाई गई डमी कांवड़ की हो रही है। आधुनिक डिजाइन वाली इस कांवड़ के मध्य में भगवान शिव की आकर्षक प्रतिमा स्थापित की गई है। रंग-बिरंगी रोशनी, ध्वनि प्रभाव और कलात्मक सजावट इसे दूर से ही अलग पहचान दे रहे हैं। बोनट पर तिरंगे से सुशोभित एवं नंबर प्लेट पर महाकाल लिखी स्पोर्टस कार वाली कांवड़ सड़क सुरक्षा का संदेश भी दे रही है। दिल्ली के नवादा निवासी दीपक शर्मा ने साथियों के साथ बीते 28 जुलाई को हरिद्वार में हरकी पैड़ी पर गंगा स्नान कर यात्रा शुरू की है। साढ़े पांच करोड़ रुपये कीमत की स्पोर्ट्स कार मैकलारेन की थीम कार वाली कांवड़ की छत पर भगवान शिव की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई, जिनकी जटा से गंगा बह रही है। कार को चलते हुए हनुमान जी को दर्शाया गया है, वहीं बराबर में गणेश जी विराजमान हैं, जिन्हें सीट बेल्ट लगाते हुए दर्शा कर सड़क सुरक्षा का संदेश दिया है। यह कांवड़ करीब आठ लाख रुपये में तैयार हुई। जिसे तैयार करने में दो महीने लगे। इसे शिवभक्त हाथों से खींचते हुए यात्रा कर रहे हैं। पीछे डीसीएम में म्यूजिक सिस्टम भी लगा है। यह कार दूर से देखने पर किसी सुपर कार जैसी नजर आती है। शिवभक्त दीपक शर्मा ने बताया कि वह ट्रांसपोर्ट व्यवसायी हैं। यात्रा पूरी करने के बाद इसे अपने यहां पार्किंग में सुरक्षित रखेंगे।

50 लाख तक की डीजे कांवड़ भी बनी आकर्षण यात्रा में कई शिवभक्त ऐसे भी हैं, जिन्होंने अपनी डीजे कांवड़ों को तैयार करने में 30 से 50 लाख रुपये तक खर्च किए हैं। इन कांवड़ों में अत्याधुनिक साउंड सिस्टम, एलईडी स्क्रीन, जनरेटर, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म और विशेष लाइटिंग लगाई गई है। शिव भजनों और डमरू की धुनों के बीच ये कांवड़ यात्रा को अलग ही रंग दे रही हैं। मेरठ के युवाओं ने ई-रिक्शा के जरिए तैयार की कांवड़ में ही पांच लाख रुपये के डीजे लगा दिया।

14 फीट ऊंची स्टील की त्रिशूल कांवड़, 50 हजार हुए खर्च कांवड़ यात्रा में इस बार आस्था के साथ नवाचार और भव्यता का भी अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। बुधवार दोपहर तीन बजे मोदीपुरन पहुंची एक 14 फीट ऊंची स्टेनलेस स्टील की त्रिशूल वाली कांवड़ ने लोगों का ध्यान खींचा। कांवड़ मार्ग से गुजरते समय लोगों ने तस्वीरें खींची और वीडियो बनाए। ग्रेटर नोएडा निवासी अमित दो साथियों के साथ हरिद्वार से गंगाजल लेकर त्रिशूल कांवड़ के साथ जा रहे हैं। उनका उद्देश्य ग्रेटर नोएडा स्थित कैलाशपुर सिद्ध बाबा धाम मंदिर में इस विशाल त्रिशूल की स्थापना करना है। दो महीने में तैयार हुई विशेष त्रिशूल पर 50 हजार रुपये खर्च हुए।

थीम आधारित झांकियों पर भी लाखों का खर्च केवल डीजे कांवड़ ही नहीं, बल्कि भगवान शिव, कैलाश पर्वत, समुद्र मंथन, बारह ज्योतिर्लिंग, शिव परिवार और धार्मिक कथाओं पर आधारित झांकियों को तैयार करने में भी लाखों रुपये खर्च किए गए हैं। झांकी आधारित कांवड़ों पर शिवभक्तों ने ढ़ाई-तीन लाख से लेकर पांच लाख रुपये तक खर्च कर डाले। फौजी भाईयों ने नंदी पर सवार भगवान भोले शंकर की झांकी के साथ 20 लाख रुपये में कांवड़ तैयार की। जबकि दिल्ली के वीरेंद्र-विकास ने तीन लाख रुपये में कांवड़ सजाई। इसके अलावा रावण की वित्रिच कांवड़ आठ लाख रुपये में तैयार की है। इन झांकियों में आधुनिक तकनीक के साथ धार्मिक संदेशों को भी आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया गया है।

आस्था के साथ बढ़ रही भव्यता ओउम सेवा समिति के सुधीर रस्तोगी, विनय विरालिया, अजय गुप्ता, पंकज गुप्ता का मानना है कि कांवड़ यात्रा का मूल उद्देश्य भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और भक्ति है। हालांकि समय के साथ इसमें आधुनिक तकनीक और भव्यता का समावेश हुआ है। यदि यह भव्यता श्रद्धा, अनुशासन और सेवा की भावना के साथ जुड़ी रहे तो यह यात्रा की पहचान को और भी व्यापक बना सकती है।