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बृज आदर्श कन्या इंटर कॉलेज का बदलेगा स्वरूप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
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मांट के श्री बृज आदर्श कन्या इंटर कॉलेज का कायाकल्प होने जा रहा है। शिक्षा अलंकार न्यास की पहल से विभिन्न समाजसेवी संगठनों और दानदाताओं के सहयोग से कई करोड़ रुपये के विकास कार्य कराए जाएंगे। 8 अगस्त को विकास कार्यों का लोकार्पण एवं नए भवनों की आधारशिला रखी जाएगी।

बृज आदर्श कन्या इंटर कॉलेज का बदलेगा स्वरूप

​मांट, कस्बा स्थित श्री बृज आदर्श कन्या इंटर कॉलेज में शिक्षा अलंकार न्यास की प्रेरणा से कायाकल्प होने जा रहा है। न्यास की पहल पर विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं और दानदाताओं के सहयोग से कॉलेज में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, आधुनिकीकरण और सौंदर्यकरण के लिए कई करोड़ रुपये के विकास कार्य कराए जाएंगे। 8 अगस्त को विद्यालय प्रांगण में इन विकास कार्यों के लोकार्पण एवं नए निर्माण कार्यों के शिलान्यास का कार्यक्रम किया जाएगा। कॉलेज के प्रबंधक पदम सिंह शर्मा ने बताया कि शिक्षा अलंकार न्यास विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विकास और उन्हें बेहतर स्वरूप देने के लिए समाजसेवी संस्थाओं को जोड़कर लगातार कार्य कर रहा है।

इसी क्रम में मांट के इस कन्या इंटर कॉलेज को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए उद्योगपतियों और समाजसेवियों ने हाथ बढ़ाया है। प्रबंधक ने बताया कि छात्राओं की डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रियल भारद्वाज की ओर से 50 कंप्यूटर प्रदान किए जाएंगे। वहीं सोलंकी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दूर-दराज से आने वाली छात्राओं के लिए 200 साइकिलें भेंट की जाएंगी। इसके अलावा, समाजसेवी सुमेधा अय्यर के सहयोग से तीन कमरों का फर्नीचर, कमरों का सौंदर्यकरण, खिलौने तथा डिजिटल बोर्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। परिसर के प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाने के लिए बसेरा ग्रुप द्वारा कॉलेज में एक आकर्षक 'गुलाब वाटिका' विकसित की जाएगी। वृन्दावन की एक संस्था की ओर से दो स्कूल बस दी जाएंगी8 अगस्त को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में लोकार्पण के साथ-साथ नए भवनों की आधारशिला भी रखी जाएगी। इसमें क्षेत्रीय विधायक निधि से बनने वाले एक कक्ष, सांसद निधि से स्वीकृत दो कक्षों और सुमेधा अय्यर की निधि से प्रस्तावित दो अन्य कक्षों का शिलान्यास शामिल है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बृज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजा कान्त मिश्रा होंगे, क्षेत्रीय विधायक राजेश चौधरी भी मौजूद रहेंगे। वार्ता के दौरान पूर्व प्रमुख ठाकुर सुखबीर सिंह, ठाकुर केहरी सिंह, सत्येंद्र प्रकाश उपाध्याय एवं विजेंद्रपाल सिंह उपस्थित रहे।

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