कांवड़ यात्राः कांवड़ शिविरों में जलेबी और लस्सी परोसी जा रही

ट्रांस हिंडन, अफजल खान। कांवड़ यात्रा के दौरान इस बार शिविरों का स्वाद पूरी तरह बदला हुआ नजर आ रहा। पारंपरिक शरबत, खिचड़ी, फल और चाय तक सीमित रहने वाली सेवा अब आइसक्रीम, घेवर, गोलगप्पे, जलेबी, लस्सी, ठंडाई और विभिन्न प्रकार के स्नैक्स तक पहुंच गई है। मौसम के हिसाब से भी भक्तों को भोजन परोसा जा रहा है। साई उपवन मंदिर के पास लगा मायापुरी कांवड़ सेवा धाम शिविर में भोले के भक्तों को भोजन में पुड़ी-सब्जी, नान, दाल और चावल के बाद स्नैक्स भी परोसा जा रहा। इस कारण शिविरों में श्रद्धालु अधिक समय व्यतीत कर रहे। समिति अध्यक्ष सुनील गोयल ने बताया कि गर्मी और उमस के कारण श्रद्धालु ठंडी खाद्य सामग्री की मांग कर रहे, इसलिए शिविर में दिनभर आइसक्रीम, छाछ, नींबू पानी और ताजे फल भक्तों को परोसे जा रहे।

शाम के समय घेवर, गोलगप्पे, कचौरी, जलेबी और अन्य व्यंजन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वहीं, पौष्टिक भोजन के रूप में खिचड़ी, दाल-चावल, पूरी-सब्जी और हलवा का भी वितरण जारी है।श्रद्धालुओं का कहना है कि सेवा समितियों की यह नई पहल यात्रा को और सुखद बना रही है। मनोज भोले ने बताया कि भीषण गर्मी में शिविरों में छाछ, आइसक्रीम और ताजे फलों का वितरण कांवड़ियों को काफी राहत दे रहा है। इससे लंबी यात्रा के दौरान उन्हें ऊर्जा मिलती है और थकान भी कम महसूस होती है। उन्होंने कहा कि मौसम को देखते हुए इस बार सेवा शिविरों में पारंपरिक प्रसाद के साथ ठंडी एवं पौष्टिक खाद्य सामग्री पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे श्रद्धालु आरामदायक तरीके से अपनी यात्रा पूरी कर सकें। शिविर संचालकों का कहना है कि शिविर लगाने का उद्देश्य केवल भोजन कराना नहीं, बल्कि शिवभक्तों को घर जैसा स्वाद और आत्मीयता का अनुभव कराना है। इससे कांवड़ियों में उत्साह भी बढ़ रहा है और सेवा का स्वरूप पहले की तुलना में अधिक विविध एवं आकर्षक बन गया है।