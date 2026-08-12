बरखेड़ा क्षेत्र में मानसून गन्ना पौध रोपाई का किया गया प्रदर्शन
पीलीभीत में बजाज हिन्दुस्थान शुगर लिमिटेड ने गन्ने की बुवाई के लिए आधुनिक एसटीपी विधि का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में महाप्रबंधक गन्ना संजीव राठी और अन्य अधिकारियों ने गन्ने की पौध रोपाई की प्रक्रिया का निरीक्षण किया और किसानों को आधुनिक तकनीकों को अपनाने की सलाह दी।
पीलीभीत। बजाज हिन्दुस्थान शुगर लिमिटेड चीनी मिल बरखेड़ा के मानसून गन्ना बुवाई के सीजन के अंतर्गत ग्राम परई में किसान राजीव चौहान के खेत पर आधुनिक एसटीपी विधि से गन्ने की पौध रोपाई का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम के दौरान महाप्रबंधक गन्ना संजीव राठी, एजीएम केन राहुल कुमार एवं कपिल शर्मा की उपस्थिति में एसटीपी विधि से तैयार गन्ने की पौध का खेत में रोपण कराया गया। मिल अधिकारियों ने पौध रोपाई की प्रक्रिया का निरीक्षण करते हुए किसान को पौध की उचित दूरी, खेत की तैयारी, सिंचाई एवं प्रारंभिक फसल प्रबंधन से संबंधित तकनीकी जानकारी प्रदान की। महाप्रबंधक गन्ना ने किसानों से आधुनिक एवं वैज्ञानिक गन्ना उत्पादन तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें