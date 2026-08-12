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बरखेड़ा क्षेत्र में मानसून गन्ना पौध रोपाई का किया गया प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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पीलीभीत में बजाज हिन्दुस्थान शुगर लिमिटेड ने गन्ने की बुवाई के लिए आधुनिक एसटीपी विधि का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में महाप्रबंधक गन्ना संजीव राठी और अन्य अधिकारियों ने गन्ने की पौध रोपाई की प्रक्रिया का निरीक्षण किया और किसानों को आधुनिक तकनीकों को अपनाने की सलाह दी।

बरखेड़ा क्षेत्र में मानसून गन्ना पौध रोपाई का किया गया प्रदर्शन

पीलीभीत। बजाज हिन्दुस्थान शुगर लिमिटेड चीनी मिल बरखेड़ा के मानसून गन्ना बुवाई के सीजन के अंतर्गत ग्राम परई में किसान राजीव चौहान के खेत पर आधुनिक एसटीपी विधि से गन्ने की पौध रोपाई का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम के दौरान महाप्रबंधक गन्ना संजीव राठी, एजीएम केन राहुल कुमार एवं कपिल शर्मा की उपस्थिति में एसटीपी विधि से तैयार गन्ने की पौध का खेत में रोपण कराया गया। मिल अधिकारियों ने पौध रोपाई की प्रक्रिया का निरीक्षण करते हुए किसान को पौध की उचित दूरी, खेत की तैयारी, सिंचाई एवं प्रारंभिक फसल प्रबंधन से संबंधित तकनीकी जानकारी प्रदान की। महाप्रबंधक गन्ना ने किसानों से आधुनिक एवं वैज्ञानिक गन्ना उत्पादन तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया।

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