Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सोसाइटी में आधुनिक बैडमिंटन कोर्ट तैयार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
Follow us on Google News
share

गाजियाबाद के जीएच-7 सोसाइटी में बैडमिंटन कोर्ट का आधुनिक नवीनीकरण पूरा हुआ है। एओए द्वारा कराए गए नवीनीकरण में कोर्ट की लेवलिंग, एंटी-स्किड फ्लोरिंग और प्रोफेशनल मार्किंग शामिल हैं। एओए अध्यक्ष डॉ रोहित चौधरी ने कहा कि इसका उद्देश्य बच्चों और युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करना है।

सोसाइटी में आधुनिक बैडमिंटन कोर्ट तैयार

गाजियाबाद, अमन वत्स। क्रॉसिंग रिपब्लिक स्थित जीएच-7 सोसाइटी में बैडमिंटन कोर्ट का आधुनिक तरीके से नवीनीकरण पूरा कर निवासियों को अत्याधुनिक खेल सुविधा उपलब्ध कराई गई है। एओए की ओर से कराए गए कार्य के तहत कोर्ट की लेवलिंग, मेश वर्क, सीमेंट रिपेयर, एंटी-स्किड स्पोर्ट्स फ्लोरिंग, वॉटरप्रूफ स्पोर्ट्स पेंट और प्रोफेशनल कोर्ट मार्किंग की गई है, जिससे खिलाड़ियों को सुरक्षित और बेहतर खेल वातावरण मिलेगा। एओए अध्यक्ष डॉ रोहित चौधरी ने कहा कि बैडमिंटन कोर्ट के आधुनिक तरीके से नवीनीकरण का मुख्य उद्देश्य केवल आधारभूत सुविधाएं विकसित करना नहीं, बल्कि बच्चों और युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित कर स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

उन्होंने कहा कि खेल शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का सशक्त माध्यम हैं। नव-निर्मित कोर्ट पर सात अगस्त से जीएच-7 बैडमिंटन प्रीमियर लीग का आयोजन होगा। प्रतियोगिता में महिलाओं और बच्चों के लिए सिंगल्स और डबल्स मुकाबले आयोजित किए जाएंगे। इससे सोसाइटी में खेल संस्कृति को और बढ़ावा मिलेगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ghaziabad Healthy Lifestyle Ghaziabad News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।