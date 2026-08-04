सोसाइटी में आधुनिक बैडमिंटन कोर्ट तैयार
गाजियाबाद के जीएच-7 सोसाइटी में बैडमिंटन कोर्ट का आधुनिक नवीनीकरण पूरा हुआ है। एओए द्वारा कराए गए नवीनीकरण में कोर्ट की लेवलिंग, एंटी-स्किड फ्लोरिंग और प्रोफेशनल मार्किंग शामिल हैं। एओए अध्यक्ष डॉ रोहित चौधरी ने कहा कि इसका उद्देश्य बच्चों और युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करना है।
गाजियाबाद, अमन वत्स। क्रॉसिंग रिपब्लिक स्थित जीएच-7 सोसाइटी में बैडमिंटन कोर्ट का आधुनिक तरीके से नवीनीकरण पूरा कर निवासियों को अत्याधुनिक खेल सुविधा उपलब्ध कराई गई है। एओए की ओर से कराए गए कार्य के तहत कोर्ट की लेवलिंग, मेश वर्क, सीमेंट रिपेयर, एंटी-स्किड स्पोर्ट्स फ्लोरिंग, वॉटरप्रूफ स्पोर्ट्स पेंट और प्रोफेशनल कोर्ट मार्किंग की गई है, जिससे खिलाड़ियों को सुरक्षित और बेहतर खेल वातावरण मिलेगा। एओए अध्यक्ष डॉ रोहित चौधरी ने कहा कि बैडमिंटन कोर्ट के आधुनिक तरीके से नवीनीकरण का मुख्य उद्देश्य केवल आधारभूत सुविधाएं विकसित करना नहीं, बल्कि बच्चों और युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित कर स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
उन्होंने कहा कि खेल शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का सशक्त माध्यम हैं। नव-निर्मित कोर्ट पर सात अगस्त से जीएच-7 बैडमिंटन प्रीमियर लीग का आयोजन होगा। प्रतियोगिता में महिलाओं और बच्चों के लिए सिंगल्स और डबल्स मुकाबले आयोजित किए जाएंगे। इससे सोसाइटी में खेल संस्कृति को और बढ़ावा मिलेगा।
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