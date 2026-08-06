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पडरौना में 7 करोड़ से बनेगा 100 बालिकाओं की क्षमता वाला छात्रावास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कुशीनगर
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कुशीनगर में अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए पहली बार 100 छात्राओं की क्षमता वाला आधुनिक बालिका छात्रावास बनाया जाएगा। यह मेडिकल कॉलेज के समीप हरका गांव में स्थापित किया जाएगा, जिससे छात्राओं को सुरक्षित आवास और बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिलेगा। परियोजना की लागत लगभग सात करोड़ रुपये है।

पडरौना में 7 करोड़ से बनेगा 100 बालिकाओं की क्षमता वाला छात्रावास
पडरौना में 7 करोड़ से बनेगा 100 बालिकाओं की क्षमता वाला छात्रावास

कुशीनगर, मिथिलेश द्विवेदी। कुशीनगर की अनुसूचित जाति वर्ग की छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए जिले से बाहर नहीं भटकना पड़ेगा। पहली बार जिले में 100 छात्राओं की क्षमता वाला आधुनिक बालिका छात्रावास बनने जा रहा है। समाज कल्याण विभाग ने पडरौना से सटे मेडिकल कॉलेज के समीप हरका गांव में इसके लिए करीब 1500 वर्गमीटर भूमि चिह्नित कर ली है।

छात्रावास की परियोजना विवरण

तीन मंजिला छात्रावास के निर्माण की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति के लिए भेज दी गई है। परियोजना करीब सात करोड़ रुपये की है। स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू होगा। इसमें 30 प्रतिशत सीटें सामान्य व पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के लिये आरक्षित रहेंगी।

छात्राओं को लाभ

पडरौना शहर से सटे हरका गांव में प्रधानमंत्री अजय अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत छात्रावास बनाया जायेगा। छात्रावास बनने से जिले की उन छात्राओं को सबसे अधिक लाभ मिलेगा, जो आर्थिक और सामाजिक कारणों से शहर में रहकर पढ़ाई नहीं कर पाती हैं। सुरक्षित आवास मिलने से मेडिकल, स्नातक, परास्नातक और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को बड़ी सुविधा मिलेगी। प्रस्तावित छात्रावास में आधुनिक सुविधाओं का समावेश किया जायेगा। छात्राओं के लिए सुसज्जित कमरे, अध्ययन कक्ष, पुस्तकालय, भोजनालय, स्वच्छ पेयजल, सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी, बिजली, स्वच्छ शौचालय, पाकिंग तथा अन्य आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराई जाएंगी। मेडिकल कॉलेज और शहर के प्रमुख शिक्षण संस्थानों के निकट होने से छात्राओं को बेहतर शैक्षणिक वातावरण भी मिलेगा।

आर्थिक सहायता और विकास

समाज कल्याण विभाग का मानना है कि इस परियोजना से अनुसूचित सहीत अन्य जाति की बालिकाओं के लिये उच्च शिक्षा में नई गति देगी। इस छात्रावास के बनने से ग्रामीण क्षेत्रों की मेधावी छात्राओं को सुरक्षित आवास मिलेगा और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर रहने का अतिरिक्त बोझ भी कम होगा। इसके निर्माण के बाद यह जिले का पहला अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास होगा।

निर्माण की प्रक्रिया

जिला समाज कल्याण अधिकारी, कुशीनगर रमाशंकर यादव का कहना है कि पडरौना के हरका क्षेत्र में 100 छात्राओं की क्षमता वाले तीन मंजिला छात्रावास के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध करा दी गई है। डीपीआर तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति के लिए भेजी गई है। स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। छात्रावास बनने से अनुसूचित व अन्य जाति की छात्राओं को सुरक्षित आवास व बेहतर शैक्षणिक वातावरण और उच्च शिक्षा के नये अवसर मिलेंगे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

छात्रावास की निर्माण परियोजना की लागत कितनी है?
छात्रावास की निर्माण परियोजना की लागत करीब सात करोड़ रुपये है।
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