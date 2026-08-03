दूसरे जिले भेजकर मछली पालन के बेहतर गुर सिखाएं जाएंगे दूसरे जिले भेजकर मछली पालन के बेहतर गुर सिखाएं जाएंगे

मछली पालन की आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। बुनियादी जरूरत से लेकर बाजार तक की बातों की जानकारी दी जाएगी। इसके लिए जिले के मछली पालकों को दूसरे जिले में भेजकर गुणवत्ता के साथ अधिक लाभकारी मत्स्य पालन का गुर सीखाया जाएगा। खाने से लेकर सजाने वाली मछली पालन के विशेष प्रशिक्षण नि:शुल्क प्राप्त करेंगे। वित्तीय वर्ष 2026-27 में जिले के 180 किसानों को मछली पालन की विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। आवेदन के बाद विभागीय प्रक्रिया के तहत किसानों का चयन किया जा रहा है। साल भर में छह बैच में बंटकर मछली कृषक प्रशिक्षण के लिए जाएंगे। दूसरे जिलों में किस तरह तालाब, मछली या बायोफलॉक से संबंधित विशेष जानकारी दी जाएगी। अभी तक एक बैच ने ट्रेनिंग प्राप्त की है। अगस्त में दूसरा बैच ट्रेनिंग के लिए रवाना होगा。

पिछले प्रशिक्षण बैच की जानकारी पिछले माह पटना में एक बैच को छह दिनों की दी गई है ट्रेनिंग

मत्स्य पदाधिकारी का बयान जिला मत्स्य पदाधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि मत्स्य निदेशालय के निर्देश पर हर साल प्रशिक्षण के लिए मछली पालक दूसरे जिले जाते हैं। चालू वित्तीय वर्ष में 180 लोगों को प्रशिक्षित करना है। जुलाई में (20 से 25 जुलाई तक) 30 मछली पालकों के बैच को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। नि:शुल्क छह दिनों तक पटना के शास्त्री नगर स्थित दीप नारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान में बेहतर मछली पालन का प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञों ने किस तरह सुरक्षित तरीके से मछली पालन किया जाए कि सुरक्षा, कम खर्च के साथ उत्पादन भी अधिक हो, इसकी जानकारी दी। इसमें तालाब निर्माण, कितना पानी होना चाहिए, पानी में बीमारी से बचाव के उपाय सहित मछली उत्पादन के बाद बाजार के बारे में बताया गया। समृद्ध तालाब और सफल मछली पालकों से मुलाकात करायी गयी।

आगामी प्रशिक्षण के कार्यक्रम सरकारी खर्च पर साल भर में छह बैच ट्रेनिंग के लिए जाएगा बाहर

जिला मत्स्य पदाधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में जिले के 180 मत्स्य कृषकों को प्रशिक्षित करना है। एक बैच में 30 होंगे। छह दिनों की ट्रेनिंग होगी। प्रशिक्षण के दौरान होने वाले सारे खर्च विभाग की ओर से दिए जाएंगे। छह बैच में एक समूह का प्रशिक्षण समाप्त हो चुका है। दूसरा बैच 24 अगस्त को रवाना होगा। मीठापुर स्थित मत्स्य विकास भवन में प्रशिक्षण दिया जाएगा। पूरे वित्तीय वर्ष में 180 किसानों को मछली पालन में ट्रेंड कर देना है। पिछले साल 120 किसान प्रशिक्षित किए गए थे।