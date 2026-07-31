Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कृषि यंत्र बैंक और सब्जी फार्म का संयुक्त कृषि निदेशक का निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
Follow us on Google News
share

बड़हरिया में किसान आधुनिक कृषि यंत्र और तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ हो रहा है। संयुक्त कृषि निदेशक और अन्य अधिकारियों ने कृषि यंत्र बैंक का निरीक्षण किया, जहाँ किसानों को 80% अनुदान पर यंत्र उपलब्ध कराए गए। यह स्थान कृषि के लिए एक केंद्र बनता नजर आ रहा है।

कृषि यंत्र बैंक और सब्जी फार्म का संयुक्त कृषि निदेशक का निरीक्षण

बड़हरिया, एक संवाददाता। किसान कृषि यंत्र और आधुनिक विधि से कृषि कर रहे है। जिससे किसानों को भरपूर लाभ मिल रहा है। कृषि के क्षेत्र में बड़हरिया एक हब बनता नजर आ रहा है। जिसको लेकर प्रखंड कैलगढ़ दक्षिण पंचायत के मलिक टोला पंचायत में संयुक्त कृषि निदेशक अजय सिंह (शस्य) छपरा, उप निदेशक कृषि अभियंत्रण आलोक कुमार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी बृज किशोर कुशवाहा, एटीएम रवि शंकर सिन्हा, कृषि समन्वयक अजीत कुमार की उपस्थिति में सद्भभावना सब्जी उत्पादन कृषक हित समूह कृषि यंत्र बैंक का निरीक्षण किया गया। जिसमें ट्रैक्टर,रोटावेटर, डिस्क प्लाऊ, ट्रैक्टर चालित रिपर कम्बाइंडर, थ्रेशर,जीरोटिलेज मशीन, पवार बीडर, सहित कुल आठ यंत्र का निरीक्षण किया गया।

ये भी पढ़ें:Siwan News बड़हरिया में कृषि यंत्र बैंक और सब्जी फार्म का संयुक्त कृषि निदेशक ने किया निरीक्षण

जो 80 प्रतिशत अनुदान पर मिला था। निदेशक ने बताया कि किसान कृषि यंत्र बैंक और कस्टम हायरिंग यंत्र योजना का लाभ 80 प्रतिशत छूट पर ले कर कृषि कार्य आसानी से कर सकता है। साथ में मुकेश कुमार के फार्म का भी निरीक्षण किया गया, गोभी व लौकी की नर्सरी, लौकी, मिर्च, ओल, बांदा, कला मिर्च, केला, करेला, परवल, की खेती तथा वर्मी बेड का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय मुकेश कुमार, उमेश प्रसाद, प्रिंस कुमार, बिपुल कुमार, धर्मनाथ कुमार, आनंद कुमार, अर्जुन सह सहित अन्य थे।

ये भी पढ़ें:Siwan News बड़हरिया में कृषि यंत्र बैंक और सब्जी फार्म का संयुक्त कृषि निदेशक ने किया निरीक्षण
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Siwan News Siwan Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।