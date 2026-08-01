मॉडर्न एरा पब्लिक स्कूल की छात्रा देविका ने ट्रिपल जंप स्पर्धा में जीता रजत पदक
मोर्डन एरा पब्लिक स्कूल की कक्षा 9 की छात्रा देविका ने 'क्लस्टर XIX 2026' प्रतियोगिता में ट्रिपल जंप में रजत पदक जीता है। यह उपलब्धि उनके कठिन परिश्रम का परिणाम है और उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए स्थान हासिल किया है। स्कूल प्रबंधन ने उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।
मॉडर्न एरा पब्लिक स्कूल ने खेल के मैदान में सफलता का परचम लहराया है। सीबीएसई द्वारा आयोजित 'क्लस्टर XIX 2026' प्रतियोगिता में विद्यालय की कक्षा 9 की छात्रा देविका ने अपनी उत्कृष्ट खेल क्षमता का प्रदर्शन करते हुए ट्रिपल जंप स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। इस शानदार प्रदर्शन के बल पर देविका ने आगामी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में अपना स्थान पक्का कर लिया है। डायरेक्टर प्रिंसिपल डॉ. सीमा बिस्वास ने अपने सम्बोधन में कहा कि देविका की यह उपलब्धि उनकी निरंतर मेहनत और लगन का परिणाम है। इतनी कम उम्र में नेशनल स्तर पर जगह बनाना पूरे विद्यालय परिवार के लिए गर्व का क्षण है।
हमें पूरा विश्वास है कि वह राष्ट्रीय मंच पर भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगी।विद्यालय प्रशासन के अनुसार, संस्थान का उद्देश्य केवल अकादमिक उत्कृष्टता तक सीमित नहीं है, बल्कि छात्रों को खेलों और अन्य गतिविधियों में भी आगे बढ़ने के लिए विश्वस्तरीय अवसर और प्रोत्साहन प्रदान करना है। इस उपलब्धि पर विद्यालय प्रबंधन, खेल विभाग और समस्त शिक्षक वर्ग ने देविका को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य तथा आगामी नेशनल प्रतियोगिता के लिए अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित कीं।
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