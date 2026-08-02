थानों में बनेंगे ई-मालखाने, एक क्लिक पर मिलेगी जानकारी

बागपत। जल्द ही जिलेभर के सभी थानों के मालखानों में जमा सबूतों की निगरानी आधुनिक तरीके से की जाएगी। थानों के हेड मुहर्रिर को रजिस्टर में लिखा पढ़ी से निजात मिलेगी। मालखानों का रिकॉर्ड एक क्लिक में ही उपलब्ध होगा। इसके लिए थानों के मालखानों को ई-मालखाना मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इससे मालखानों का रिकार्ड खंगालने में अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को दिक्कत नहीं होगी। मुकदमों से संबंधित सामान की निगरानी करने में भी आसानी होगी। लूट, चोरी, डकैती, हत्या समेत तमाम अपराधों में पुलिस साक्ष्य इकट्ठा करती है। आरोपियों की गिरफ्तारी पर उनके पास से बरामद अवैध सामग्री को भी थानों के माल मुकदामाती रजिस्टर में दर्ज किया जाता है और अवैध सामान को मालखानों में रख दिया जाता है। जरूरत पड़ती है, तो मालखाने में रखे सामान को कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में प्रक्रिया पूरी होने के बाद बरामद माल को नष्ट करने की कार्रवाई होती है। ऐसे में कई साल तक थानों के मालखानों में बरामद माल पड़ा रहता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जल्द ही जिलेभर सभी 11 पुलिस थानों के मालखाने ई-मालखाना मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़े जाएंगे। जिसके बाद मात्र एक क्लिक पर बरामद माल का ब्यौरा खुलकर सामने आ जाएगा。