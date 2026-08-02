थानों में बनेंगे ई-मालखाने, एक क्लिक पर मिलेगी जानकारी
बागपत। सभी थानों के मालखानों में सबूतों की निगरानी अब आधुनिक तरीके से की जाएगी। ई-मालखाना मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से मालखानों का रिकॉर्ड आसानी से उपलब्ध होगा। इससे साक्ष्य की निगरानी और मालखाने में रखे सामान का जानकारी हासिल करना सरल हो जाएगा। जुलाई में यह प्रक्रिया पूरी होने का प्रयास है।
बागपत। जल्द ही जिलेभर के सभी थानों के मालखानों में जमा सबूतों की निगरानी आधुनिक तरीके से की जाएगी। थानों के हेड मुहर्रिर को रजिस्टर में लिखा पढ़ी से निजात मिलेगी। मालखानों का रिकॉर्ड एक क्लिक में ही उपलब्ध होगा। इसके लिए थानों के मालखानों को ई-मालखाना मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इससे मालखानों का रिकार्ड खंगालने में अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को दिक्कत नहीं होगी। मुकदमों से संबंधित सामान की निगरानी करने में भी आसानी होगी। लूट, चोरी, डकैती, हत्या समेत तमाम अपराधों में पुलिस साक्ष्य इकट्ठा करती है। आरोपियों की गिरफ्तारी पर उनके पास से बरामद अवैध सामग्री को भी थानों के माल मुकदामाती रजिस्टर में दर्ज किया जाता है और अवैध सामान को मालखानों में रख दिया जाता है। जरूरत पड़ती है, तो मालखाने में रखे सामान को कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में प्रक्रिया पूरी होने के बाद बरामद माल को नष्ट करने की कार्रवाई होती है। ऐसे में कई साल तक थानों के मालखानों में बरामद माल पड़ा रहता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जल्द ही जिलेभर सभी 11 पुलिस थानों के मालखाने ई-मालखाना मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़े जाएंगे। जिसके बाद मात्र एक क्लिक पर बरामद माल का ब्यौरा खुलकर सामने आ जाएगा。
वर्ष वार लगाया जाएगा बार कोड
थानों के ई-मालखानों में मुकदमाती सामान बक्सों और अलमारियों में रखा जाएगा। जिनके बाहर वर्षवार विवरण दर्ज रहेगा। बक्सा और अलमारी पर बार कोड लगा होगा, जिसे स्कैन कर माल के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। ज्वलनशील पदार्थ व जल्दी खराब होने वाले माल को अलग कर निस्तारित किया जाएगा।
चार्ज के लिए कई दिनों तक चलती है लिखा-पढ़ी
थाने में तैनात हेड मुहर्रिर का ट्रांसफर होने के बाद दूसरा हेड मुहर्रिर जब चार्ज संभालता है, तो चार्ज संभालने वाले हेड मुहर्रिर को कई दिनों तक लिखा-पढ़ी करनी पड़ती है। इसलिए जिले के सभी थानों के मालखानों को ई-मालखाना मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़ने की कवायद की जा रही है। इससे थानों में जमा सामान के बदलने का खतरा नहीं रहेगा। पुलिस के साथ साथ अन्य लोग इसका रिकॉर्ड जान सकेंगे। चार्ज बदलने के दौरान मालखाना मुंशी को भी आसानी होगी।
कोट-
थानों के मालखानों को ई-मालखानों के रूप में विकसित करने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसका फायदा होगा कि मालखाना की पूरी जानकारी पलभर में उपलब्ध हो जाएगी। जुलाई महीने में ही इस प्रक्रिया को पूरा कराने का प्रयास किया जा रहा है।
सूरज कुमार राय, एसपी बागपत
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