कृषि विज्ञान केंद्र मल्हना के प्रक्षेत्रों में लगेंगे आधुनिक सीसीटीवी कैमरे
भाटपाररानी के कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि कार्यों की सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आधुनिक सीसीटीवी प्रणाली लगाई जाएगी। इसके लिए आईसीएआर ने 1.20 लाख रुपये की सहायता दी है। तीन HD CCTV कैमरे लगाए जाएंगे जो कृषि कार्यों की वास्तविक समय में निगरानी करेंगे, जिससे कार्यों की गुणवत्ता और जवाबदेही बढ़ेगी।
भाटपाररानी(देवरिया), हिन्दुस्तान टीम। कृषि विज्ञान केंद्र केवीके मल्हना के प्रक्षेत्रों में सुरक्षा, पारदर्शिता और कृषि कार्यो की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक सीसीटीवी निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी। इसके लिए आईसीएआर-अटारी, जोन-3, कानपुर ने केंद्र को 1.20 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है। केंद्र परिसर में लगभग 40 फीट ऊंचे जीआई पोल पर 10 मेगापिक्सल क्षमता वाले तीन आधुनिक एचडी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों के माध्यम से प्रक्षेत्रों में संचालित विभिन्न गतिविधियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सकेगी। कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष डॉ मान्धाता सिंह ने आईसीएआर-अटारी, कानपुर के निदेशक डॉ राघवेंद्र सिंह एवं उनकी टीम का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह पहल कृषि विज्ञान केंद्र के डिजिटलीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
इससे केंद्र की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने के साथ ही अनुसंधान एवं कृषि प्रसार गतिविधियों में पारदर्शिता, गुणवत्ता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। उन्होंने बताया कि रियल टाइम निगरानी व्यवस्था के माध्यम से बुवाई, रोपाई, निराई-गुड़ाई, सिंचाई, कटाई सहित अन्य कृषि कार्यो पर प्रभावी नजर रखी जा सकेगी। इससे कृषि कार्यो का समयबद्ध संचालन सुनिश्चित होगा तथा मानव संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव हो सकेगा। साथ ही आईसीएआर-अटारी स्तर से भी प्रक्षेत्रीय गतिविधियों का अवलोकन कर आवश्यकतानुसार तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा सकेगा।
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