कृषि विज्ञान केंद्र मल्हना के प्रक्षेत्रों में लगेंगे आधुनिक सीसीटीवी कैमरे

भाटपाररानी(देवरिया), हिन्दुस्तान टीम। कृषि विज्ञान केंद्र केवीके मल्हना के प्रक्षेत्रों में सुरक्षा, पारदर्शिता और कृषि कार्यो की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक सीसीटीवी निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी। इसके लिए आईसीएआर-अटारी, जोन-3, कानपुर ने केंद्र को 1.20 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है। केंद्र परिसर में लगभग 40 फीट ऊंचे जीआई पोल पर 10 मेगापिक्सल क्षमता वाले तीन आधुनिक एचडी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों के माध्यम से प्रक्षेत्रों में संचालित विभिन्न गतिविधियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सकेगी। कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष डॉ मान्धाता सिंह ने आईसीएआर-अटारी, कानपुर के निदेशक डॉ राघवेंद्र सिंह एवं उनकी टीम का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह पहल कृषि विज्ञान केंद्र के डिजिटलीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।