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कृषि विज्ञान केंद्र पिलखी में स्थापित होगी अत्याधुनिक सीसीटवी निगरानी प्रणाली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मऊ
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- आईसीएआर-अटारी, कानपुर की पहल से कृषि अनुसंधान एवं प्रक्षेत्र प्रबंधन होगा सुदृढ़रना है, जिससे अनुसंधान, प्रक्षेत्र प्रबंधन एवं कृषि प्रसार गतिविधियों

कृषि विज्ञान केंद्र पिलखी में स्थापित होगी अत्याधुनिक सीसीटवी निगरानी प्रणाली

पहसा, हिन्दुस्तान संवाद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एप्लिकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट(अटारी), जोन-3, कानपुर द्वारा जनपद मऊ के कृषि विज्ञान केंद्र, पिलखी में आधुनिक सीसीटीवी निगरानी प्रणाली स्थापित करने की महत्त्वाकांक्षी पहल प्रारंभ की गई है। इस योजना का उद्देश्य कृषि विज्ञान केन्द्र प्रक्षेत्रों में तकनीक-सक्षम, सुरक्षित एवं पारदर्शी निगरानी व्यवस्था विकसित करना है, जिससे अनुसंधान, प्रक्षेत्र प्रबंधन एवं कृषि प्रसार गतिविधियों की गुणवत्ता में और अधिक सुधार किया जा सके। कृषि विज्ञान केंद्र, मऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉ. विनय कुमार सिंह ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र, मऊ को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

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केन्द्र परिसर में 40 फीट ऊँचे जी.आई. (गैल्वेनाइज्ड आयरन) पोल पर 10 मेगापिक्सल क्षमता वाले तीन हाई-डेफिनिशन सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जाएंगे। इन कैमरों के माध्यम से प्रक्षेत्र की गतिविधियों की उच्च गुणवत्ता वाली निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। इस प्रणाली के माध्यम से कृषि विज्ञान केंद्र एवं आईसीएआर-अटारी, जोन-3, कानपुर के अधिकारियों और कृषि वैज्ञानिकों को सुरक्षित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रक्षेत्रों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे फसल प्रदर्शन, ऑन-फार्म परीक्षण, अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन, बीज उत्पादन, कृषि यंत्रीकरण प्रदर्शन तथा अन्य तकनीकी गतिविधियों की सतत निगरानी संभव होगी। आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञ तत्काल तकनीकी मार्गदर्शन भी प्रदान कर सकेंगे, जिससे कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता में वृद्धि होगी। केंद्र के सभी वैज्ञानिकों ने इस अभिनव पहल का स्वागत करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की।

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