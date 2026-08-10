मॉडल सीओपी-31 में वैश्विक जलवायु वार्ता का अभ्यास करेंगे विद्यार्थी
मां शाकुम्भरी विश्वविद्यालय में शुक्रवार को मॉडल सीओपी-31 के लिए प्रतिनिधि ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें विद्यार्थियों को जलवायु परिवर्तन व अंतरराष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं पर जानकारी दी गई। कुलपति प्रो. विमला वाई. ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर चर्चा की और विद्यार्थियों को जागरूक नागरिक बनने की प्रेरणा दी।
मां शाकुम्भरी विश्वविद्यालय में रविवार को मॉडल सीओपी-31 में हिस्सा लेने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रतिनिधि ओरिएंटेशन कार्यक्रम हुआ। इसमें विद्यार्थियों को जलवायु परिवर्तन, अंतरराष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं और पर्यावरणीय चुनौतियों के समाधान की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। विद्यार्थी विभिन्न देशों के प्रतिनिधि बनकर वैश्विक मुद्दों पर चर्चा और वार्ता करेंगे। कुलपति प्रो. विमला वाई. ने कहा कि जलवायु परिवर्तन पूरी मानवता के सामने गंभीर चुनौती है। अनियमित वर्षा, अत्यधिक तापमान, सूखा और बाढ़ इसके प्रभावों को दर्शाते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से जिम्मेदार और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील नागरिक बनने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि मॉडल सीओपी-31 वास्तविक यूएनएफसीसीसी सम्मेलन की शैक्षणिक प्रतिकृति है।
वास्तविक सीओपी-31 9 से 20 नवंबर तक अंताल्या, तुर्किये में प्रस्तावित है। कार्यक्रम में औपचारिक जलवायु वार्ता, वैश्विक गुटों की बैठक, कार्य-समूह और वर्ल्ड यूथ कैफे सत्रों की जानकारी दी गई। इनमें ग्रीनहाउस गैसों में कमी, जलवायु वित्त और सतत विकास पर व्यावहारिक अनुभव मिलेगा। आयोजन में स्टूडेंट्स फॉर डेवलपमेंट परिवार का आभार जताया गया। राहुल गौर, प्रो. मनमोहन सिंह, डॉ. अनिल कुमार, नोडल अधिकारी डॉ. पंकज कुमार, विभाग संगठन मंत्री सत्येंद्र, प्रो. दिनकर मलिक, प्रो. राजकुमार, प्रो. सुरेंद्र कुमार और प्रो. संदीप मौजूद रहे।
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