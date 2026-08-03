स्मार्टफोन की गलत पकड़ हाथों के लिए खतरनाक

मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल हाथों की ताकत कमजोर कर रहा है। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के अध्ययन के अनुसार, 20 से 45 वर्ष के 3000 से अधिक मरीज कलाई और हाथ की समस्याओं के साथ अस्पताल पहुंचे। विशेषज्ञों ने विभिन्न चिकित्सा समस्याएं बताईं और उन्हें ठीक करने के लिए उपाय सुझाए।

घंटों स्क्रॉलिंग, टाइपिंग और एक ही तरीके से मोबाइल पकड़ने से कलाई की दिक्कत कानपुर, आशीष दीक्षित

मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल अब हाथों की ताकत भी कमजोर कर रहा है। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के ताजा अध्ययन में इस संबंध में जानकारी दी गई है।

विशेषज्ञों की राय विशेषज्ञों के मुताबिक, जनवरी से जुलाई के बीच 20 से 45 वर्ष के तीन हजार से ज्यादा मरीज हाथ और कलाई की समस्याओं के साथ अस्पताल पहुंचे। इनमें बड़ी संख्या ऐसे युवाओं की थी, जिन्हें झनझनाहट, सुन्नपन, कलाई और अंगूठे में दर्द, जकड़न व हाथों की पकड़ कमजोर होने जैसी शिकायतें रहीं। घंटों स्क्रॉलिंग, अंगूठे से तेजी से टाइपिंग करना और लंबे समय तक एक ही तरीके से मोबाइल पकड़कर रखना इन समस्याओं की बड़ी वजह बन रहा है।

डॉ फहीम अंसारी का बयान जीएसवीएम के अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ फहीम अंसारी का कहना है कि 68 फीसदी मरीजों को लिखने, बोतल का ढक्कन खोलने, दरवाजे का हैंडल घुमाने और रोजमर्रा का सामान मजबूती से पकड़ने तक में परेशानी होने लगी। कई ने शुरुआत में हाथों की झनझनाहट और दर्द को सामान्य थकान समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे-धीरे समस्या बढ़ती चली गई। डॉ फहीम के अनुसार, बीते एक वर्ष में युवाओं में ऐसे मामलों में करीब 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी आई है।

इन दिक्कतों का करना पड़ा सामना कार्पल टनल सिंड्रोम : कलाई की नस दबने से हाथों में झुनझुनी, सुन्नपन

टेक्स्ट थम्ब : अंगूठे के टेंडन और जोड़ में दर्द, सूजन और जकड़न।

पिंकी फिंगर स्ट्रेन : छोटी उंगली पर लगातार दबाव पड़ने से हाथों की पकड़ कमजोर

इन पांच उपायों पर करें अमल हर 30 मिनट बाद 2-3 मिनट का ब्रेक लें

हाथ, कलाई, उंगलियों की स्ट्रेचिंग करें

मोबाइल को एक ही तरीके से न पकड़ें

टाइपिंग के दौरान दोनों हाथों का इस्तेमाल करें

दर्द या सुन्नपन को नजरअंदाज न करें, जांच कराएं