लखीसराय: शृंगी ऋषि धाम श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लगेंगे पांच मोबाइल शौचालय
श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं के लिए लखीसराय जिले के श्रृंगी ऋषि धाम में पांच मोबाइल शौचालय उपलब्ध कराने का निर्देश नगर विकास एवं आवास विभाग ने दिया है। यह निर्णय 30 जुलाई से 28 अगस्त 2026 तक मेले के आयोजन के लिए लिया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को स्वच्छता और सुविधा मिल सके।
कजरा, एक संवाददाता। श्रावणी मेला के दौरान लखीसराय जिले के प्रसिद्ध श्रृंगी ऋषि धाम आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग ने पांच मोबाइल शौचालय उपलब्ध कराने का निर्देश जारी किया है। इस संबंध में विभाग के अपर निदेशक मनोज कुमार ने शुक्रवार को नगर परिषद शेखपुरा एवं जमुई के नगर कार्यपालक पदाधिकारियों को पत्र भेजा है। पत्र के अनुसार, जिला पदाधिकारी, लखीसराय के अनुरोध पर 30 जुलाई से 28 अगस्त 2026 तक आयोजित श्रावणी मेले के दौरान सूर्यगढ़ा प्रखंड स्थित श्रृंगी ऋषि धाम में श्रद्धालुओं के लिए पांच मोबाइल शौचालय उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।
विभाग ने बताया कि इस संबंध में दूरभाष पर भी नगर निकायों से बातचीत की जा चुकी है। विभाग ने संबंधित नगर निकायों को निर्देश दिया है कि जिला प्रशासन, लखीसराय के साथ समन्वय स्थापित कर मेले की पूरी अवधि तक मोबाइल शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित करें, ताकि बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को स्वच्छता एवं आवश्यक सुविधाएं मिल सकें। इस निर्देश की प्रति जिला पदाधिकारी, लखीसराय के साथ-साथ नगर परिषद सूर्यगढ़ा को भी आवश्यक कार्रवाई एवं समन्वय के लिए भेजी गई है।
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