मोबाइल टेस्टिंग वैन से की जा रही खाद्य पदार्थों की जांच
कांवड़ मेले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने विशेष अभियान चलाकर मोबाइल टेस्टिंग वैन के जरिए खाद्य पदार्थों की जांच की। छह दिवसीय अभियान में 300 से ज्यादा सैंपल की जांच की गई, जिनमें से 21 खराब गुणवत्ता के मिले। इस जांच से विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई और जनता को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है।
कांवड़ मेले में खाद्य सुरक्षा विभाग विशेष अभियान के तहत मोबाइल टेस्टिंग वैन से खाद्य पदार्थों की जांच कर रहा है। पूरे मेला क्षेत्र में छह दिवसीय विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें अभी तक दुकानों पर बिकने वाले तीन सौ से ज्यादा खाद्य पदार्थों के सैंपलों की प्रारंभिक जांच की जा चुकी है। जिसमें से 21 सैंपल खराब गुणवत्ता के पाए गए हैं। बुधवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कैलाश चंद्र टम्टा ने ज्वालापुर से एक तेल का सैंपल जांच के लिए। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी एमएन जोशी ने बताया कि मोबाइल टेस्टिंग वैन से केमिकल के द्वारा खाद्य सामग्री में मिलावट का पता लगाया जाता है।
जिसके बाद खाद्य पदार्थ संदिग्ध होने पर संबंधित विक्रेता के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। मोबाइल वैन से खाद्य पदार्थों की जांच के द्वारा लोगों को जागरूक करने का कार्य भी किया जा रहा है।
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