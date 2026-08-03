मोबाइल साइंस बस ने विद्यार्थियों में जगाई वैज्ञानिक सोच

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उत्तर प्रदेश तथा जिला विज्ञान क्लब, औरैया के तत्वावधान में सोमवार को पीवीआरपी एकेडमी में सचल विज्ञान प्रदर्शनी (मोबाइल साइंस बस) का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित करना और उन्हें प्रयोगात्मक शिक्षा से जोड़ना था। मोबाइल साइंस बस में प्रदर्शित विभिन्न वैज्ञानिक मॉडल और प्रयोगों ने छात्रों को विज्ञान के सिद्धांतों को आसान और रोचक तरीके से समझने का अवसर दिया। कक्षा 6 से 12 तक के छात्र-छात्राओं ने पूरे उत्साह के साथ कार्यक्रम में भाग लिया और स्वयं प्रयोग कर विज्ञान के विविध पहलुओं को जाना। आयोजन के माध्यम से विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित किया गया।

साइंस बस में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित एवं खगोल विज्ञान से जुड़े मॉडल और उपकरण प्रदर्शित किए गए। विद्यार्थियों ने 3डी प्रिंटर की कार्यप्रणाली को प्रत्यक्ष देखा, जबकि माइक्रोस्कोप से सूक्ष्म संरचनाओं का अध्ययन किया। टेलीस्कोप, ऑप्टिकल बेंच और अन्य वैज्ञानिक उपकरणों के प्रदर्शन ने भी विद्यार्थियों को आकर्षित किया। एलईडी स्क्रीन पर वैज्ञानिक वृत्तचित्र दिखाकर विज्ञान से जुड़े अनेक विषयों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम का संचालन प्रशिक्षक त्रिकेश कुमार, शुभाशीष पांडेय एवं रिंकू ने किया। उन्होंने विद्यार्थियों को सरल भाषा में प्रयोगों की जानकारी देते हुए उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया। जिला विज्ञान क्लब के जिला समन्वयक मोहित सिंह ने कहा कि प्रयोगात्मक शिक्षा बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने का प्रभावी माध्यम है और मोबाइल साइंस बस का उद्देश्य आधुनिक विज्ञान को विद्यार्थियों तक पहुंचाना है। कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय के योगेंद्र सिंह एवं कृष्णा सिंह की देखरेख में संपन्न हुआ। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं कर्मचारी भी मौजूद रहे। विद्यालय के प्रबंधक इं. दिनेश पांडेय ने कहा कि ऐसी गतिविधियां विद्यार्थियों में नवाचार और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देती हैं। वहीं अध्यक्ष डॉ. ललित कुमार पांडेय ने कहा कि प्रयोगात्मक शिक्षा से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है और विज्ञान के प्रति उनकी रुचि विकसित होती है।