मोबाइल और सोशल मीडिया से बच्चों में बढ़ रहा नशे का खतरा

2.20 गुना अधिक नशे के खतरे की जद में हैं ज्यादा डिजिटल संपर्क वाले बच्चे

गोरखपुर, कार्यालय संवाददाता। मोबाइल फोन और उस पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल बच्चों को न केवल मानसिक रूप से कमजोर कर रहा है, बल्कि उन्हें नशे की तरफ भी ले जा रहा है। देश के पांच एम्स और जिपमर पुडुचेरी के अध्ययन में इसका खुलासा हुआ है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेंटल हेल्थ एंड एडिक्शन में प्रकाशित अध्ययन में पता चला है कि, जो बच्चे सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, देर रात तक मोबाइल चलाते हैं और ऑनलाइन नशे से जुड़ी चीजें देखते हैं, उनमें तंबाकू, शराब और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करने का खतरा काफी बढ़ जाता है। एम्स गोरखपुर, गुवाहाटी, नागपुर, देवघर, राजकोट और जिपमर पुडुचेरी की ओर से किए गए इस शोध का नेतृत्व एम्स गोरखपुर के डॉ. यू वेंकटेश ने किया। उन्होंने बताया कि अक्तूबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच 6,168 किशोरों पर अध्ययन किया गया। इसमें पता चला कि 11.2 फीसदी किशोरों ने पिछले तीन माह के अंदर किसी ने किसी नशीले पदार्थ का इस्तेमाल किया है। कम मोबाइल या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले किशोरों में यह दर 6.7 फीसदी, मध्यम इस्तेमाल करने वालों में 10.2 प्रतिशत और अधिक डिजिटल संपर्क वाले किशोरों में यह दर 16.6 फीसदी पाई गई।

शोध में शामिल बच्चों की संख्या यानी डिजिटल संपर्क वाले किशोरों में नशे का खतरा 2.20 गुना अधिक मिला। ये किशोर तंबाकू और सिडेटिव (नींद या शांत करने वाली दवाएं) इस्तेमाल करते मिले। शोध में पता चला कि 17 से 19 वर्ष के बच्चे अधिक खतरे में है। कम पढ़े लिखे और परिवार का सहयोग न मिलने वाले बच्चों में यह खतरा 20 फीसदी तक पाया गया। इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च से वित्तीय सहायता प्राप्त इस शोध में वार्की नडक्कावुकरण संतोश, अमिया साहा, पलानीवेल चिन्नाकली, कृपाल जोशी, सुदीप भट्टाचार्य, अरविंद पी गांधी, रश्मि अग्रवाल और ऋचा त्रिपाठी शामिल रहे।

डिजिटल एक्सपोजर का अवलोकन 108 स्कूलों के 6,168 किशोरों पर हुआ अध्ययन

डॉ. यू वेंकटेश ने बताया कि गोरखपुर, गुवाहाटी, देवघर, नागपुर, राजकोट और पुडुचेरी में किए गए इस अध्ययन में 108 स्कूलों के 6,168 किशोरों को शामिल किया गया। गोरखपुर से सबसे अधिक 1,223 विद्यार्थी शामिल हुए। बताया कि चार बातों के आधार पर बच्चों का डिजिटल एक्सपोजर मापा गया। इनमें सोशल मीडिया पर बिताया जाने वाला समय, नशे से जुड़े वीडियो या पोस्ट देखना, देर रात तक मोबाइल या इंटरनेट का इस्तेमाल और ऑनलाइन दोस्तों या साथियों का दबाव शामिल है।

माता-पिता और स्कूल का योगदान स्कूल और घर में बच्चों को समझाएं सोशल मीडिया का जोखिम

शोधकर्ताओं ने इस संबंध में अहम सुझाव भी दिए हैं। कहा है कि स्कूलों में बच्चों को सोशल मीडिया का जोखिम समझाया जाए। स्कूलों में काउंसलर उपलब्ध हों। माता-पिता बच्चों के साथ मोबाइल इस्तेमाल पर नियमित बातचीत करें। देर रात मोबाइल इस्तेमाल पर नियंत्रण रखा जाए। अध्ययन से साफ है कि बच्चों से फोन छीनना समाधान नहीं है, बल्कि बच्चों को सही डिजिटल आदतें सिखाना अहम है।

शोध की महत्ता कोट

एम्स का यह शोध बेहद अहम है। मोबाइल और सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल बच्चों को नशे की तरफ ले जा रहा है। इस पर रोक लगाने की जरूरत है। शोधार्थियों ने अहम सुझाव दिए हैं। उसे लागू करके इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। शोध के लिए पूरी टीम बधाई की पात्र है।

-डॉ. विभा दत्ता, कार्यकारी निदेशक, एम्स