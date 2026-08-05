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बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं मोबाइल वैन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
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उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई में 'पैथोलॉजी ऑन व्हील्स' मोबाइल वैन का शुभारंभ हुआ। कुलपति डा. अजय सिंह ने इसका उद्घाटन करते हुए कहा कि इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना और जनता को जागरूक करना है। यह वैन स्वास्थ्य जांच और आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से सहायता प्रदान करेगी।

बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं मोबाइल वैन

सैफई। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई में बुधवार को पैथोलॉजी ऑन व्हील्स मोबाइल वैन का शुभारंभ हुआ।कुलपति डा. अजय सिंह ने वैन का पूजन अर्चन किया और हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर कुलपति डा. अजय सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाते हुए जनजागरूकता और निवारक स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि ‘पैथोलॉजी ऑन व्हील्स’ जैसी पहल एवं नियमित आउटरीच कार्यक्रम समाज के अंतिम व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।आधुनिक डायग्नोस्टिक एवं स्वास्थ्य परीक्षण सुविधाओं से सुसज्जित यह बहुउद्देशीय वैन गांव-गांव जाकर स्वास्थ्य जांच, जनजागरूकता एवं विभिन्न आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाएगी।

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