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कांवड़ियों के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट बनी सहारा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरिद्वार
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4500 से अधिक को मिली चिकित्सा कांवड़ियों के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट बनी सहाराकांवड़ियों के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट बनी सहाराकांवड़ियों के लिए मोबाइल

कांवड़ियों के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट बनी सहारा

कांवड़ मेले में देशभर से पहुंच रहे शिवभक्तों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए रजत शहरी एवं ग्रामोत्थान संस्थान की मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) लगातार सेवाएं दे रही है।

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स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का उद्देश्य

पैनासोनिक लाइव सॉल्यूशंस इंडिया के वित्त पोषण और चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हरिद्वार के सहयोग से संचालित एमएमयू के माध्यम से अब तक 4500 से अधिक कांवड़ियों को चिकित्सा सुविधा मिल चुकी है। कांवड़ यात्रा के दौरान लंबी दूरी तय करने के कारण बड़ी संख्या में शिवभक्त थकान, डिहाइड्रेशन, चोट, बुखार और अन्य स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में मोबाइल मेडिकल यूनिट मौके पर पहुंचकर कांवड़ियों की जांच कर उन्हें प्राथमिक उपचार और आवश्यक दवाइयां उपलब्ध करा रही है। इससे कई कांवड़ियों को छोटी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। संस्था की मेडिकल टीम कांवड़ यात्रा मार्ग पर लगातार शिवभक्तों की स्वास्थ्य जांच कर रही है। जरूरत के अनुसार तत्काल उपचार और दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। संस्था का कहना है कि मेले की अवधि में टीम लगातार अपनी सेवाएं जारी रखेगी। रजत शहरी एवं ग्रामोत्थान संस्थान की अध्यक्षा कनिका शर्मा ने कहा कि कांवड़ियों की सेवा संस्था के सामाजिक दायित्व के साथ मानव सेवा का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रयास है कि यात्रा के दौरान किसी भी शिवभक्त को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर उसे तत्काल आवश्यक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

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अधिकांश प्रायोगिक प्रश्न

मोबाइल मेडिकल यूनिट किसकी सेवाएं दे रही है?
मोबाइल मेडिकल यूनिट शिवभक्तों को चिकित्सा सेवाएं दे रही है।
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