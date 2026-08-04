अब लाभार्थी खुद करेंगे पीएम आवास की जियो-टैगिंग
मधुबनी। पीएम आवास योजना के तहत अब लाभार्थी अपने मोबाइल फोन से जियो-टैगिंग कर सकेंगे। पहले यह कार्य कर्मियों द्वारा किया जाता था, जिससे देरी होती थी। नई व्यवस्था से लाभार्थी निर्माण स्थल की लोकेशन और फोटो अपलोड कर सकेंगे, जिससे योजना की निगरानी पारदर्शी होगी।
मधुबनी। पीएम आवास योजना के क्रियान्वयन में अब एक बड़ा बदलाव हुआ है। जिले के हजारों लाभार्थी अब अपने मोबाइल फोन के माध्यम से स्वयं अपने आवास की जियो-टैगिंग कर सकेंगे। अब तक यह कार्य मुख्य रूप से पंचायत सहायकों, आवास सहायकों अथवा संबंधित कर्मियों द्वारा किया जाता था, जिसके कारण कई बार लाभार्थी की अनुपस्थिति, कर्मियों की व्यस्तता अथवा तकनीकी कारणों से जियो-टैगिंग में देरी होती थी। नई डिजिटल व्यवस्था लागू होने के बाद लाभार्थी स्वयं निर्धारित मोबाइल ऐप अथवा पोर्टल पर अपनी पहचान के माध्यम से निर्माण स्थल की लोकेशन और फोटो अपलोड कर सकेंगे। इससे योजना के क्रियान्वयन में निश्चित रुप से तेजी आयेगी। नई व्यवस्था के तहत मकान निर्माण के प्रत्येक चरण की जियो-टैगिंग की जाएगी। पहली किस्त मिलने और नींव का कार्य पूरा होने के बाद लाभार्थी स्वयं निर्माण स्थल की जियो-टैगिंग कर सकेंगे। इसके बाद दीवार निर्माण, छत ढलाई तथा अंतिम चरण पूरा होने पर भी लाभार्थी मोबाइल ऐप के माध्यम से फोटो और लोकेशन अपलोड करेंगे और संबंधित अधिकारी डिजिटल माध्यम से इसकी पुष्टि करेंगे, जिसके बाद अगली किस्त जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी。
अपनी सुविधानुसार फोटो करेंगे अपलोड
इस व्यवस्था से जियो-टैगिंग में होने वाली अनावश्यक देरी काफी हद तक समाप्त होगी। पहले कई बार लाभार्थियों को जियो-टैगिंग के लिए कर्मियों का इंतजार करना पड़ता था, जिससे किस्त जारी होने में विलंब होता था। अब लाभार्थी अपनी सुविधा के अनुसार निर्धारित समय पर प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। इससे योजना की निगरानी भी अधिक पारदर्शी होगी और बिचौलियों अथवा अवैध वसूली की शिकायतों पर भी प्रभावी रोक लगेगी। जिले में आवास योजना के कार्यों की रफ्तार पहले से ही तेज हुई है। जिले में फिलहाल, 15,099 लाभार्थियों का कार्यादेश तैयार किया गया है और 14,417 लाभुकों का जारी कर दिया गया है। इसतरह, 13,879 लाभार्थियों के भुगतान सत्यापित हो चुका है। शेष लंबित मामलों के निष्पादन की प्रक्रिया भी जारी है। अब, लाभार्थियों द्वारा स्वयं जियो-टैगिंग किए जाने की सुविधा मिलने से इन आंकड़ों में और तेजी से वृद्धि होगी।
क्या कहते हैं अधिकारी
डीडीसी सुमन प्रसाद साह ने बताया कि नई डिजिटल व्यवस्था का उद्देश्य लाभार्थियों को अधिक सुविधा देना, निर्माण कार्यों में तेजी लाना तथा पीएम आवास योजन को पूरी तरह पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है।
सामान्य प्रश्न
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