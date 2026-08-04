Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अब लाभार्थी खुद करेंगे पीएम आवास की जियो-टैगिंग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधुबनी
Follow us on Google News
share

मधुबनी। पीएम आवास योजना के तहत अब लाभार्थी अपने मोबाइल फोन से जियो-टैगिंग कर सकेंगे। पहले यह कार्य कर्मियों द्वारा किया जाता था, जिससे देरी होती थी। नई व्यवस्था से लाभार्थी निर्माण स्थल की लोकेशन और फोटो अपलोड कर सकेंगे, जिससे योजना की निगरानी पारदर्शी होगी।

अब लाभार्थी खुद करेंगे पीएम आवास की जियो-टैगिंग

मधुबनी। पीएम आवास योजना के क्रियान्वयन में अब एक बड़ा बदलाव हुआ है। जिले के हजारों लाभार्थी अब अपने मोबाइल फोन के माध्यम से स्वयं अपने आवास की जियो-टैगिंग कर सकेंगे। अब तक यह कार्य मुख्य रूप से पंचायत सहायकों, आवास सहायकों अथवा संबंधित कर्मियों द्वारा किया जाता था, जिसके कारण कई बार लाभार्थी की अनुपस्थिति, कर्मियों की व्यस्तता अथवा तकनीकी कारणों से जियो-टैगिंग में देरी होती थी। नई डिजिटल व्यवस्था लागू होने के बाद लाभार्थी स्वयं निर्धारित मोबाइल ऐप अथवा पोर्टल पर अपनी पहचान के माध्यम से निर्माण स्थल की लोकेशन और फोटो अपलोड कर सकेंगे। इससे योजना के क्रियान्वयन में निश्चित रुप से तेजी आयेगी। नई व्यवस्था के तहत मकान निर्माण के प्रत्येक चरण की जियो-टैगिंग की जाएगी। पहली किस्त मिलने और नींव का कार्य पूरा होने के बाद लाभार्थी स्वयं निर्माण स्थल की जियो-टैगिंग कर सकेंगे। इसके बाद दीवार निर्माण, छत ढलाई तथा अंतिम चरण पूरा होने पर भी लाभार्थी मोबाइल ऐप के माध्यम से फोटो और लोकेशन अपलोड करेंगे और संबंधित अधिकारी डिजिटल माध्यम से इसकी पुष्टि करेंगे, जिसके बाद अगली किस्त जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी。

अपनी सुविधानुसार फोटो करेंगे अपलोड

इस व्यवस्था से जियो-टैगिंग में होने वाली अनावश्यक देरी काफी हद तक समाप्त होगी। पहले कई बार लाभार्थियों को जियो-टैगिंग के लिए कर्मियों का इंतजार करना पड़ता था, जिससे किस्त जारी होने में विलंब होता था। अब लाभार्थी अपनी सुविधा के अनुसार निर्धारित समय पर प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। इससे योजना की निगरानी भी अधिक पारदर्शी होगी और बिचौलियों अथवा अवैध वसूली की शिकायतों पर भी प्रभावी रोक लगेगी। जिले में आवास योजना के कार्यों की रफ्तार पहले से ही तेज हुई है। जिले में फिलहाल, 15,099 लाभार्थियों का कार्यादेश तैयार किया गया है और 14,417 लाभुकों का जारी कर दिया गया है। इसतरह, 13,879 लाभार्थियों के भुगतान सत्यापित हो चुका है। शेष लंबित मामलों के निष्पादन की प्रक्रिया भी जारी है। अब, लाभार्थियों द्वारा स्वयं जियो-टैगिंग किए जाने की सुविधा मिलने से इन आंकड़ों में और तेजी से वृद्धि होगी।

क्या कहते हैं अधिकारी

डीडीसी सुमन प्रसाद साह ने बताया कि नई डिजिटल व्यवस्था का उद्देश्य लाभार्थियों को अधिक सुविधा देना, निर्माण कार्यों में तेजी लाना तथा पीएम आवास योजन को पूरी तरह पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है।

सामान्य प्रश्न

लाभार्थी जियो-टैगिंग कैसे करेंगे?
लाभार्थी अपने मोबाइल फोन के माध्यम से निर्माण स्थल की लोकेशन और फोटो अपलोड करेंगे।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Madhubani News Madhubani Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।