अब लाभार्थी खुद करेंगे पीएम आवास की जियो-टैगिंग

मधुबनी। पीएम आवास योजना के क्रियान्वयन में अब एक बड़ा बदलाव हुआ है। जिले के हजारों लाभार्थी अब अपने मोबाइल फोन के माध्यम से स्वयं अपने आवास की जियो-टैगिंग कर सकेंगे। अब तक यह कार्य मुख्य रूप से पंचायत सहायकों, आवास सहायकों अथवा संबंधित कर्मियों द्वारा किया जाता था, जिसके कारण कई बार लाभार्थी की अनुपस्थिति, कर्मियों की व्यस्तता अथवा तकनीकी कारणों से जियो-टैगिंग में देरी होती थी। नई डिजिटल व्यवस्था लागू होने के बाद लाभार्थी स्वयं निर्धारित मोबाइल ऐप अथवा पोर्टल पर अपनी पहचान के माध्यम से निर्माण स्थल की लोकेशन और फोटो अपलोड कर सकेंगे। इससे योजना के क्रियान्वयन में निश्चित रुप से तेजी आयेगी। नई व्यवस्था के तहत मकान निर्माण के प्रत्येक चरण की जियो-टैगिंग की जाएगी। पहली किस्त मिलने और नींव का कार्य पूरा होने के बाद लाभार्थी स्वयं निर्माण स्थल की जियो-टैगिंग कर सकेंगे। इसके बाद दीवार निर्माण, छत ढलाई तथा अंतिम चरण पूरा होने पर भी लाभार्थी मोबाइल ऐप के माध्यम से फोटो और लोकेशन अपलोड करेंगे और संबंधित अधिकारी डिजिटल माध्यम से इसकी पुष्टि करेंगे, जिसके बाद अगली किस्त जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी。