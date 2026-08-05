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दिव्यांगजनों की सुनी समस्याएं, जारी किया दिव्यांगता प्रमाण पत्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मऊ
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- दिव्यांगजनों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए मोबाइल कोर्ट का हुआ आयोजनधवार को आयोजित मोबाइल कोर्ट में दिव्यांग महिला को दिव्यांगता का प्रमाण पत्

दिव्यांगजनों की सुनी समस्याएं, जारी किया दिव्यांगता प्रमाण पत्र

मऊ, संवाददाता। राज्य आयुक्त दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश हिमांशु शेखर झा की अध्यक्षता में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के अंतर्गत मोबाइल कोर्ट का आयोजन बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में किया गया। इस दौरान चार दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी जारी किए गए। मोबाइल कोर्ट में दिव्यांग प्रमाण पत्र, दिव्यांग पेंशन, राशन कार्ड, आवास, आयुष्मान कार्ड एवं कृत्रिम अंग-सहायक उपकरण सहित विभिन्न समस्याओं से संबंधित कुल 96 प्रकरण प्राप्त हुए। राज्य आयुक्त ने दिव्यांगजनों की समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। राज्य आयुक्त ने मुख्य चिकित्साधिकारी को लंबित दिव्यांगता प्रमाण पत्रों के निस्तारण के लिए विशेष शिविर आयोजित करने तथा पात्र आवेदकों को एक माह के भीतर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

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साथ ही पात्र दिव्यांगजनों को शीघ्र ट्राईसाइकिल एवं व्हीलचेयर उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य दिव्यांगजनों को उनके अधिकारों एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना तथा उनकी शिकायतों का स्थानीय स्तर पर त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करना रहा। कार्यक्रम में जिलाधिकारी आनंद वर्द्धन, जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी शांत प्रकाश श्रीवास्तव सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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