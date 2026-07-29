टीबी से बचाव को मोबाइल पर जा रहे मैसेज
मुजफ्फरपुर में, राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा टीबी से बचाव के लिए मोबाइल पर मैसेज भेजे जा रहे हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि यदि टीबी के लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत अस्पताल जाकर जांच कराएं। समय पर पहचान से टीबी का इलाज संभव है और देरी से संक्रमण बढ़ सकता है।
मुजफ्फरपुर। टीबी से बचाव के लिए लोगों के मोबाइल पर मैसेज पहुंच रहे हैं। राज्य स्वास्थ्य समिति ने यह पहल की है। डीपीएम सलीम जावेद ने बताया कि मैसेज भेज लोगों से अपील की जा रही है कि यदि टीबी के लक्षण दिखाई दें तो सरकारी या निजी अस्पताल में जाकर तुरंत जांच कराएं। विभाग के अनुसार, टीबी का समय पर पता चलने से इसका इलाज पूरी तरह संभव है। देरी होने पर संक्रमण बढ़ने के साथ-साथ यह अन्य लोगों में भी फैल सकता है। इसलिए शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करने की सलाह दी जा रही है।
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