भीड़ की हिंसा पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह चिंतित, कही ये बात

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं पर मंगलवार को चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में कुछ परेशान करने वाला ट्रेंड दिखाई दे रहा है। बढ़ती असहिष्णुता, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, हिंसक अपराधों की बढ़ती घटनाओं और कुछ भीड़ द्वारा प्रेरित हिंसा की प्रवृतियां हमारी राजनीति को नुकसान पहुंचाएंगे।

Former PM Dr. Manmohan Singh: Country has been witnessing some disturbing trends over the past few years. These trends of growing intolerance,communal polarization,growing incidents of violent crimes propelled by hatred of certain groups & mob violence can only damage our polity. pic.twitter.com/0GtxRjDtJD