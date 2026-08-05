नृशंस हत्या के मामले में अनिल ठाकुर समेत 13 गिरफ्तार

टंडवा। उपद्रवियों द्वारा बड़गांव में एक 22 वर्षीय युवक की नृशंस हत्या के आरोप में पुलिस ने अनिल ठाकुर समेत फिलहाल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें मनी घटवार,पनवा देवी, कुलदीप महतो, सुनील महतो, रवीन्द्र कुमार नीतेश कुमार, संतोष यादव,अनिकेत ठाकुर,रिंकेश कुमार तथा अमृश पटेल समेत अन्य के नाम शामिल हैं। मृतक के पिता ने कहादर्ज बयान में मृतक के पिता का कहना है मॉब लिंचिग कर हमारे पुत्र इमरोज को लाठी और पत्थर से हमला कर हत्या की गयी। यह घटना मंगलवार की सुबह 8-9 बजे की है। दर्ज ब्यान में सुल्तान का आरोप है कि हिन्दू समाज संगठित होकर घर आये और पहले लड़की की तलाश किये, बाद में पुलिस की दलाल और रिवाल्वर रखने की बात कहकर हमारे पुत्र के साथ जानलेवा हमला कर हत्या कर दी।