Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नृशंस हत्या के मामले में अनिल ठाकुर समेत 13 गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चतरा
Follow us on Google News
share

टंडवा में उपद्रवियों ने 22 वर्षीय इमरोज की नृशंस हत्या कर दी। पुलिस ने इसी मामले में अनिल ठाकुर समेत 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मृतक के पिता का कहना है कि हिंदू समाज ने संगठित होकर उनके पुत्र पर जानलेवा हमला किया। यह घटना मंगलवार की सुबह 8-9 बजे हुई।

नृशंस हत्या के मामले में अनिल ठाकुर समेत 13 गिरफ्तार

टंडवा। उपद्रवियों द्वारा बड़गांव में एक 22 वर्षीय युवक की नृशंस हत्या के आरोप में पुलिस ने अनिल ठाकुर समेत फिलहाल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें मनी घटवार,पनवा देवी, कुलदीप महतो, सुनील महतो, रवीन्द्र कुमार नीतेश कुमार, संतोष यादव,अनिकेत ठाकुर,रिंकेश कुमार तथा अमृश पटेल समेत अन्य के नाम शामिल हैं। मृतक के पिता ने कहादर्ज बयान में मृतक के पिता का कहना है मॉब लिंचिग कर हमारे पुत्र इमरोज को लाठी और पत्थर से हमला कर हत्या की गयी। यह घटना मंगलवार की सुबह 8-9 बजे की है। दर्ज ब्यान में सुल्तान का आरोप है कि हिन्दू समाज संगठित होकर घर आये और पहले लड़की की तलाश किये, बाद में पुलिस की दलाल और रिवाल्वर रखने की बात कहकर हमारे पुत्र के साथ जानलेवा हमला कर हत्या कर दी।

ये भी पढ़ें:लापता लड़की लौटी, रेप का आरोप लगाया, भीड़ ने आरोपी को पीट-पीटकर मार डाला, मां-बाप को भी नहीं बख्शा!
ये भी पढ़ें:युवक की हत्या के बाद गांव में पसरा सन्नाटा, अधिकतर घरों में लगा ताला
ये भी पढ़ें:रेप के आरोपी को भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला, चतरा में 3 गिरफ्तार
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Murder Crime News badgaon
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।