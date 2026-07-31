वायरल वीडियो... चित्रकूट में युवक को खंभे से बांध महिला ने मारे थप्पड़
सीमा से सटे मध्य प्रदेश के चित्रकूट थाना क्षेत्र में एक युवक को मोबाइल चोरी की आशंका में बिजली के खंभे से बांधकर पीटा गया। वायरल वीडियो में महिला युवक को थप्पड़ मारती नजर आ रही है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और जांच शुरू कर दी है। सभी आरोपियों की पहचान की जा रही है।
चित्रकूट, संवाददाता। सीमा से सटे मध्य प्रदेश के चित्रकूट थाना क्षेत्र में बुधवार रात मोबाइल फोन चोरी की आशंका में एक युवक को बिजली के खंभे से बांधकर पीटने का मामला सामने आया है। इस पूरे घटनाक्रम के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में खंभे से बांधे युवक को महिला थप्पड़ मारती नजर आ रही है। उसके पास कुछ युवक भी खड़े दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान इन वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
मामले की जांच
मध्य प्रदेश की चित्रकूट थाना पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वायरल वीडियो चित्रकूट-सतना मुख्य मार्ग स्थित एक होटल के सामने का बताया जा रहा है। बुधवार देर रात करीब दो बजे के बताए जा रहे इन वीडियो में एक युवक बिजली के खंभे से बंधा दिखाई दे रहा है और एक महिला उसे थप्पड़ मार रही है। महिला के कुछ साथी भी मौके पर मौजूद नजर आ रहे हैं। मुख्य मार्ग पर हुई इस घटना से क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बताया जाता है कि शोर-शराबा सुनकर मौके पर काफी लोग जुट गए, लेकिन किसी ने बीच-बचाव करने का साहस नहीं किया। वीडियो वायरल होने के बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और जांच शुरू की। एसडीओपी चित्रकूट राजेश सिंह बंजारे ने बताया कि वीडियो में दिखाई दे रही महिला उसी क्षेत्र में चाय-पान की दुकान संचालित करती है। प्रारंभिक जांच में उसकी दुकान से एक मोबाइल फोन चोरी होने की बात सामने आई है। युवक पर मोबाइल चोरी करने की आशंका जताते हुए उसे पकड़कर बिजली के खंभे से बांध दिया गया और उसके साथ मारपीट की गई। दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पूरे मामले की बिंदुवार जांच की जा रही है। वायरल वीडियो को भी तकनीकी परीक्षण के लिए भेजा गया है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर दोषियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस कार्रवाई
वीडियो के आधार पर आरोपितों की पहचान में जुटी पुलिस सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद चित्रकूट थाना पुलिस मारपीट में शामिल लोगों की पहचान करने में जुटी है। पुलिस ने महिला से पूछताछ की है। थाना प्रभारी ने बताया कि खंभे से बांधकर युवक के साथ मारपीट करने वाले कुछ लोगों की पहचान कर ली गई है और उनकी तलाश की जा रही है। अन्य लोगों की पहचान भी जल्द कर ली जाएगी।
सामान्य प्रश्न
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