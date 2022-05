राज ठाकरे पर केस दर्ज हुआ तो भड़के MNS कार्यकर्ता, उद्धव सरकार को दी चेतावनी

औरंगाबाद में राज ठाकरे पर भड़काऊ भाषण देने और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इसके बाद एमएनएस कार्यकर्ताओं ने उद्धव सरकार को चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई हुई तो वे आंदोलन करेंगे।

