राज ठाकरे ने हिंदी में दिया भाषण, बोले- महाराष्ट्र में नौकरी का पहला हक मराठियों का

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे (Raj Thackeray) ने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार से यहां आये लोगों को अपने-अपने राज्यों में नेताओं से वहां विकास के अभाव पर सवाल पूछना चाहिए। ठाकरे ने मुंबई में रह रहे उत्तर भारतीयों के एक संगठन 'उत्तर भारतीय मंच द्वारा आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुये यह कहा, जहां ठाकरे ने संभवत: पहली बार हिंदी में भाषण दिया।्र

Raj Thackeray in Mumbai: If there are job opportunities in Maharashtra, is it wrong that youth of Maharashtra be given first priority? If an industry is set up in UP tomorrow, then youth there should be given first preference, the same should happen in Bihar, what is wrong in it? pic.twitter.com/tkyXtE6iSs