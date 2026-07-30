Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कल से शुरू होगा मनरेगा की योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
Follow us on Google News
share

चौसा में मनरेगा कर्मियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 2025 में योजनाओं के सामाजिक अंकेषण पर चर्चा की गई। कार्यक्रम पदाधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि यह अंकेक्षण 1 अगस्त से शुरू होगा, जिसमें योजनाओं के क्रियान्वयन, खर्च और अभिलेखों की जांच की जाएगी। बैठक में सभी मनरेगा कर्मी उपस्थित थे।

कल से शुरू होगा मनरेगा की योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण

चौसा। मनरेगा कार्यालय में गुरुवार को मनरेगा कर्मियों की बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम पदाधिकारी अरुण कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में विभिन्न योजनाओं पर चर्चा करते हुए इसके अंकेक्षण किए जाने के बारे में सभी मनरेगा कर्मियों को अवगत कराया गया। बताया कि वर्ष 2025 में कराई गई विभिन्न योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण आगामी 1 अगस्त से शुरू किया जाएगा। इसके तहत योजनाओं के क्रियान्वयन, खर्च की गई राशि और संबंधित अभिलेखों की क्रमवार जांच की जाएगी। बैठक में सामाजिक अंकेक्षण दल के सदस्य प्रभु कुमार और रेखा देवी सहित सभी मनरेगा कर्मी उपस्थित थे। (चौसा से सुधीर सिन्हा)

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Buxar News Buxar Latest News Social Audit
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।