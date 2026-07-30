कल से शुरू होगा मनरेगा की योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण
चौसा में मनरेगा कर्मियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 2025 में योजनाओं के सामाजिक अंकेषण पर चर्चा की गई। कार्यक्रम पदाधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि यह अंकेक्षण 1 अगस्त से शुरू होगा, जिसमें योजनाओं के क्रियान्वयन, खर्च और अभिलेखों की जांच की जाएगी। बैठक में सभी मनरेगा कर्मी उपस्थित थे।
चौसा। मनरेगा कार्यालय में गुरुवार को मनरेगा कर्मियों की बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम पदाधिकारी अरुण कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में विभिन्न योजनाओं पर चर्चा करते हुए इसके अंकेक्षण किए जाने के बारे में सभी मनरेगा कर्मियों को अवगत कराया गया। बताया कि वर्ष 2025 में कराई गई विभिन्न योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण आगामी 1 अगस्त से शुरू किया जाएगा। इसके तहत योजनाओं के क्रियान्वयन, खर्च की गई राशि और संबंधित अभिलेखों की क्रमवार जांच की जाएगी। बैठक में सामाजिक अंकेक्षण दल के सदस्य प्रभु कुमार और रेखा देवी सहित सभी मनरेगा कर्मी उपस्थित थे। (चौसा से सुधीर सिन्हा)
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