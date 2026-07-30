मनरेगा के तकनीकी सहायकों ने मानदेय भुगतान को लेकर आयुक्त के नाम सौपा ज्ञापन
चाईबासा में मनरेगा के क्षेत्रीय तकनीकी सहायकों ने लंबित मानदेय भुगतान और अन्य सेवा संबंधी मांगों का ज्ञापन वीबीजीआरएमजी आयुक्त को सौंपा। उन्होंने सरकार से 2026 के आंदोलन के बाद सहमति बनी मांगों को लागू करने की मांग की, जिसमें ग्रेड-पे आधारित मानदेय और दिवंगत कर्मियों के आश्रितों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता शामिल है।
चाईबासा। मनरेगा के क्षेत्रीय तकनीकी सहायकों ने लंबित मानदेय भुगतान एवं अन्य सेवा संबंधी मांगों को लेकर वीबीजीआरएमजी आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने कहा कि वर्ष 2026 के आंदोलन के बाद सरकार और संघ के बीच जिन मांगों पर सहमति बनी थी, उन्हें अब तक लागू नहीं किया गया है।ज्ञापन में ग्रेड-पे आधारित मानदेय व्यवस्था लागू करने, सभी क्षेत्रीय कर्मियों को मुख्यमंत्री अबुआ आवास समृद्धि योजना से जोड़ने, दिवंगत कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति में प्राथमिकता देने तथा ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद में झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के चार प्रतिनिधियों को शामिल करने की मांग की गई है।इसके
अलावा मेट प्रावधान नहीं वाली योजनाओं को एसएमएस आधारित उपस्थिति प्रणाली से छूट देने और विभिन्न प्रखंडों में 6 से 12 माह से लंबित मानदेय का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने की भी मांग उठाई गई। कर्मचारियों ने आयुक्त से सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने का आग्रह किया।
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