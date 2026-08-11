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एमएनएनआईटी : दुष्कर्म के आरोपी शिक्षक पर लटकी बर्खास्तगी की तलवार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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मोती लाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनएनआईटी) के असिस्टेंट प्रोफेसर सौगतो राय को छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में निलंबित किया गया है। संस्थान प्रशासन ने आरोपित शिक्षक के खिलाफ बर्खास्तगी की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। छात्रों ने आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

एमएनएनआईटी : दुष्कर्म के आरोपी शिक्षक पर लटकी बर्खास्तगी की तलवार

प्रयागराज, कार्यालय संवाददाता। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनएनआईटी) में छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कंप्यूटर साइंस विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर सौगतो राय को संस्थान प्रशासन ने निलंबित कर दिया है। वहीं, आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बीओजी) की आपात बैठक हुई। बैठक में आरोपित शिक्षक के खिलाफ नियमानुसार बर्खास्तगी की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया। मामला सामने आने के बाद मंगलवार को संस्थान परिसर में छात्रों का आक्रोश भी सामने आया। बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं एथलेटिक्स ग्राउंड पर जुटे और आरोपित शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

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छात्रों की सुरक्षा की मांग

छात्रों ने शिक्षकों के आवास, छात्रावास और अन्य संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की मांग की। साथ ही शिकायत तंत्र को प्रभावी बनाने और छात्राओं की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि शैक्षणिक संस्थान में छात्राओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने भी प्रशासनिक भवन के बाहर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने एमएनएनआईटी के निदेशक को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच, आरोपित के खिलाफ कठोर कार्रवाई और छात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की।

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पुलिस को रिपोर्ट

कोट- छात्रा की ओर से घटना की जानकारी मिलने के बाद संस्थान ने तत्काल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया। आरोपित शिक्षक को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। प्रारंभिक जांच के बाद शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। आरोपित के खिलाफ नियमानुसार बर्खास्तगी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। संस्थान प्रशासन ने छात्रा को आवश्यक संस्थागत सहयोग और सहायता उपलब्ध कराने की बात कही है।

डॉ. अंबक राय, रजिस्ट्रार, एमएनएनआईटी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

एमएनएनआईटी में किस शिक्षक को निलंबित किया गया?
कंप्यूटर साइंस विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर सौगतो राय को निलंबित किया गया।
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