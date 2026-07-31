Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एमएमएमयूटी में 45 छात्राओं को लगा एचपीवी टीका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
Follow us on Google News
share

गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने एचपीवी टीकाकरण अभियान का शुभारम्भ किया। पहले दिन 45 छात्राओं को टीका लगा। इसका उद्देश्य गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से बचाना और जागरूकता बढ़ाना है। कार्यक्रम की शुरुआत रिटायर्ड मेजर जनरल (डॉ.) विभा दत्ता ने की।

एमएमएमयूटी में 45 छात्राओं को लगा एचपीवी टीका

गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एमएमएमयूटी) में शुक्रवार को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (एचपीवी) टीकाकरण अभियान के प्रथम चरण का शुभारम्भ किया गया। पहले दिन 45 छात्राओं को एचपीवी का टीका लगा। इस अभियान का उद्देश्य छात्राओं को गर्भाशय ग्रीवा (सर्वाइकल) कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाव के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें समय रहते सुरक्षा प्रदान करना है। कार्यक्रम का शुभारम्भ एम्स की कार्यकारी निदेशक रिटायर्ड मेजर जनरल (डॉ.) विभा दत्ता ने स्वयं टीकाकरण कर किया। उन्होंने कहा कि एचपीवी टीकाकरण गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की रोकथाम का प्रभावी माध्यम है। कार्यक्रम के आयोजन में महिला कल्याण एवं उत्पीड़न विरोधी प्रकोष्ठ की अध्यक्ष डॉ. मीनू तथा विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केंद्र की चिकित्सा अधिकारी डॉ. रीना बंका, डॉ. प्रियंका राय, डॉ. ज्योति एवं डॉ. भारती शुक्ला का योगदान रहा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gorakhpur News Gorakhpur Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।