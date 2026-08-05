एमएमएमयूटी दीक्षांत समारोह : भविष्य का भारत ऐसे ही युवाओं के हाथों बनेगा, जो नवाचार और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ आगे

गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में एचपीसीएल के अध्यक्ष विकास कौशल ने विद्यार्थियों को जिम्मेदार नेतृत्व और निरंतर सीखने का मूल्य बताया। उन्होंने युवाओं की भूमिका को बदलाव के नेतृत्वकर्ता के रूप में स्वीकारा और शिक्षा का उद्देश्य केवल पेशेवर तैयार करना नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी से युक्त नागरिक बनाना बताया।

गोरखपुर। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एमएमएमयूटी) के 11वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि एवं एचपीसीएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक विकास कौशल ने विद्यार्थियों को तकनीकी बदलाव के दौर में जिम्मेदार नेतृत्व की सीख दी। उन्होंने कहा कि डिग्री केवल शिक्षा का अंत नहीं, बल्कि निरंतर सीखने की शुरुआत है। समारोह में उन्होंने विश्वविद्यालय से मानद उपाधि मिलने पर आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने महात्मा मदन मोहन मालवीय के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल सफल पेशेवर तैयार करना नहीं, बल्कि ज्ञान, ईमानदारी, करुणा और सामाजिक जिम्मेदारी से युक्त नागरिक बनाना है। विश्वविद्यालय की छह दशक से अधिक की यात्रा की सराहना करते हुए कहा कि यह संस्थान इंजीनियरों, वैज्ञानिकों, प्रबंधकों और शोधकर्ताओं की कई पीढ़ियों को तैयार कर देश की प्रगति में योगदान देता रहा है।

उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग, जैव प्रौद्योगिकी, उन्नत सामग्री और अंतरिक्ष अनुसंधान जैसी तकनीकें दुनिया को तेजी से बदल रही हैं। जलवायु परिवर्तन और वैश्विक आर्थिक बदलावों के बीच युवाओं की भूमिका केवल दर्शक की नहीं, बल्कि परिवर्तन के नेतृत्वकर्ता की होगी। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने पांच जीवन मंत्र साझा किए—जिज्ञासा और सीखने की ललक, ईमानदारी और कार्य नैतिकता, बदलाव को अपनाने का साहस, मानवीय संवेदनाओं को बनाए रखना और सफलता से अधिक योगदान को महत्व देना।